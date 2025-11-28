"Ослабление России и усиление Украины": Зеленский наградил главу МИД Латвии высоким орденом

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что на Россию необходимо продолжать оказывать экономическое, военное, политическое и дипломатическое давление, чтобы не допустить возобновления агрессии против Украины. Она также заверила, что Латвия будет активно использовать площадку Совета Безопасности ООН, в том числе призывая нейтральные страны, глобальных партнеров и союзников делать больше для поддержки Украины.