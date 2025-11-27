Удачно сходил! Покупка продуктов в Maxima обернулась для рижанина выигрышем в 10 000 евро
8 ноября мужчина, покупая продукты в магазине Maxima в Риге на улице Августа Деглава, 67, купил также две лотерейные карточки Simtgades loterija. В одной из них оказался выигрыш в 10 000 евро, а в другой — 5 евро.
Мужчина признаётся, что участвует в лотереях редко. В числовые лотереи не играет, но по утрам в воскресенье смотрит по телевизору SuperBingo за поздним завтраком. «Теперь, конечно, моя любимая - Simtgades loterija, но признаю, что до сих пор я купил всего около 15 билетов, - говорит он. - Также присмотрелся к новой Auto loterija. Уже купил четыре билета, и в двух из них были выигрыши по 5 евро».
Вспоминая счастливую покупку, он рассказывает, что продавщица тогда дала ему большой выбор.
«Она разложила все карточки Simtgades loterija веером, и я обрадовался — есть из чего выбирать. Мне не очень нравится, когда нужно выбирать, например, из трёх билетов. А тут весь выбор был в моих руках».
Билет он стирал дома, на кухне. «У меня вся жизнь в основном проходит на кухне. Мы ужинали, когда я стёр билет, и сразу даже не поверил выигрышу. Показал жене и спросил, правильно ли я понял». Выигрыш скрывался под значком кукушки. «Теперь каждый раз, когда жена видит кукушку на лотерейном билете, она говорит: “Вот, твоя кукушка!”»
10 000 евро — значительная сумма для семейного бюджета. «Можно сделать что-то, что в обычной жизни позволить себе нельзя», — говорит победитель, добавляя, что пока точно не решил, на что потратит деньги, но радость — огромная!