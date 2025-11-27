Удачно сходил! Покупка продуктов в Maxima обернулась для рижанина выигрышем в 10 000 евро

Мужчина признаётся, что участвует в лотереях редко. В числовые лотереи не играет, но по утрам в воскресенье смотрит по телевизору SuperBingo за поздним завтраком. «Теперь, конечно, моя любимая - Simtgades loterija, но признаю, что до сих пор я купил всего около 15 билетов, - говорит он. - Также присмотрелся к новой Auto loterija. Уже купил четыре билета, и в двух из них были выигрыши по 5 евро».