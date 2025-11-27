Сейм заморозил партийное финансирование на уровне 2024 года - сколько на этом удалось сэкономить?

В настоящее время установлено, что партиям, за которые на последних выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, в течение календарного года выделяется финансирование из государственного бюджета в размере 0,9% от установленной Кабинетом министров минимальной месячной заработной платы за каждый полученный на последних парламентских выборах голос. За каждый голос на муниципальных выборах и выборах в Европарламент начисляется 0,1% от минимальной месячной зарплаты.