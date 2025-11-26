Введение корзин услуг здравоохранения предлагается отложить еще на полгода

В аннотации к законопроекту отмечается, что раздельная система не реализовывалась с момента принятия закона и ее введение регулярно откладывается. Изменения необходимы для устранения риска вступления в силу с 1 января 2026 года регулирования, которое может ограничить доступность услуг.