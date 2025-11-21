Тукумское самоуправление сокращает пособия: под ударом семьи с детьми-инвалидами

При этом подчеркивается, что ухудшение или ограничение доступности социальной помощи и соцуслуг может вызвать неблагоприятные последствия для общества в целом. Чтобы этого предотвратить, необходимо пересмотреть приоритеты самоуправления и поддержку, которая предоставляется как добровольная инициатива отдельным группам населения и в целом не влияет на уровень благосостояния жителей, но позволяет направить финансовые средства на выполнение обязательных функций самоуправления.