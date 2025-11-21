Тукумское самоуправление сокращает пособия: под ударом семьи с детьми-инвалидами
Самоуправление Тукумского края планирует отказаться от пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью, а также от нескольких других видов поддержки, предусматривают поправки к обязательным правилам «О пособиях самоуправления Тукумского края», переданные на общественное обсуждение.
В самоуправлении подчёркивают, что с каждым годом растут расходы на предоставление социальных услуг, а также объём тех услуг, которые самоуправление обязано обеспечивать. Запланированный бюджет на социальную сферу уже недостаточен, чтобы предоставить жителям прежние возможности получения социальной помощи и соцуслуг, если не будут привлечены дополнительные средства для обеспечения этих мероприятий.
При этом подчеркивается, что ухудшение или ограничение доступности социальной помощи и соцуслуг может вызвать неблагоприятные последствия для общества в целом. Чтобы этого предотвратить, необходимо пересмотреть приоритеты самоуправления и поддержку, которая предоставляется как добровольная инициатива отдельным группам населения и в целом не влияет на уровень благосостояния жителей, но позволяет направить финансовые средства на выполнение обязательных функций самоуправления.
Оценив возможные решения и рекомендации специалистов социальной сферы, самоуправление предлагает сократить круг лиц, имеющих право на пособие в связи с «круглой» юбилейной датой, установив, что пособие выплачивается начиная с 80-летнего юбилея.
«Материальное значение пособия в связи с круглой юбилейной датой является символическим, оно не предназначено для покрытия каких-либо конкретных расходов, цель его — почтить живущих в самоуправлении пожилых людей и выяснить их потребности и необходимость в услугах, предоставляемых самоуправлением», — указано в пояснительном документе.
Сейчас такое пособие получают жители, достигшие 75-летнего возраста. Размер пособия в этом случае составляет 30 евро.
Самоуправление также планирует прекратить выплату пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью, которое сейчас составляет 100 евро в год. По утверждению самоуправления, такое материальное пособие не даёт семье, занимающейся уходом за ребёнком-инвалидом, существенной помощи. Более эффективно было бы сохранить или расширить доступность социальных услуг для детей с инвалидностью.
Также предполагается больше не выплачивать пособие на зубное протезирование и ремонт зубных протезов. Пособие предоставляется независимо от доходов жителей, и поэтому его получают не только лица с низкими доходами, но и люди с достаточно высокими доходами, которые могут самостоятельно оплатить протезирование, отмечает самоуправление.
При этом в обязательных правилах предусмотрено социальное пособие на стоматологические услуги для лиц, проживающих в домохозяйстве, имеющем статус малоимущего или малообеспеченного. Таким образом, жители с низкими доходами смогут продолжить получать поддержку на протезирование зубов и ремонт протезов в рамках помощи в области здравоохранения.
В самоуправлении отмечают, что перечисленные меры по сокращению пособий необходимы для первоочередного обеспечения обязательных функций самоуправления, преодоления финансовых трудностей, вызванных инфляцией, ростом стоимости услуг и объёма соцпособий, а также выполнением обязательных требований и мероприятий, возложенных на самоуправления. После стабилизации ситуации и с учётом исполнения бюджета и доходов самоуправления будет оценена необходимость восстановления указанных пособий.
С учётом планируемых изменений самоуправление сможет перенаправить на другие цели 34 000 евро в год.
Высказать своё мнение по поводу поправок к обязательным правилам можно до 3 декабря.