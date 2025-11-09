В Латвии действительно живут Лачплесисы - и даже одна Латвия!
В Латвии зарегистрированы два человека с именем Лачплесис, свидетельствуют данные, предоставленные Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP). Есть и другие патриотичные имена и фамилии.
Также в Латвии две женщины носят имя Латве, у обеих оно второе. Три женщины носят имя Бриве, из которых у одной оно второе, а имя Латвия в качестве второго зарегистрировано у одной женщины.
Кроме того, PMLP зарегистрировало две Латвите и пятерых мужчин по имени Латвис; в двух случаях это второе имя.
Согласно обобщённой информации Агентства латышского языка, в Латвии проживают 39 мужчин с фамилией Лачплесис и 45 женщин с фамилией Лачплесе, у четырёх из них она является частью двойной фамилии.
Также зарегистрированы 15 фамилий Латвиетис (Латвиец) и 16 фамилий Латвиете (Латвийка), в одном случае — как часть двойной фамилии.
У одной персоны фамилия Бриве, у 20 — Латвис , а у 18 — Латве, причём в одном случае это часть двойной фамилии. Кроме того, в Латвии есть 70 человек с фамилией Бривиба (Свобода), у трёх из них она входит в состав двойной фамилии.