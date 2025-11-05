Авен против Браже: министр назвала миллиардера "личным банкиром Путина", но полиция не нашла клеветы
Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению миллиардера Петра Авена против министра иностранных дел Байбы Браже. Проверка показала, что в действиях министра отсутствует состав преступления.
Государственная полиция (VP) не будет начинать уголовное производство по заявлению российского и латвийского гражданина, миллиардера Петра Авена против министра иностранных дел Байбы Браже. Авен обвинял министра в клевете из-за её высказываний в газете Diena. По информации, изложенной в заявлении, полиция провела внутреннюю проверку, в ходе которой установила, что в действиях министра отсутствует состав преступления. В связи с этим было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.
Ранее Авен распространил пресс-релиз, в котором раскритиковал высказывания Байбы Браже в Diena, посчитав, что она безосновательно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег. В заявлении Авена, оказавшемся в распоряжении агентства LETA, он цитировал публикацию:
«Чтобы показать, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко сказала Diena: “Он личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают”».
Миллиардер считает, что такими словами Браже оклеветала его. В заявлении он утверждает, что никогда не занимался ни легализацией преступных средств, ни какими-либо другими противоправными действиями, тем более — в интересах президента России Владимира Путина. Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с утверждением, что он является «личным банкиром Путина» и занимается «отмыванием его денег». Он просил начать процесс по статье Уголовного закона о клевете.
Ранее сообщалось, что в прошлом году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных в отношении Авена и его делового партнера Михаила Фридмана на период с 28 марта 2022 года по 15 марта 2023 года. Чуть позже Латвия подала апелляции по делам о санкциях в отношении Авена и Фридмана, пояснили агентству LETA в Минюсте. Санкции ЕС против Авена и Фридмана все еще действуют, и 12 сентября этого года Совет ЕС единогласно принял решение продлить их еще на шесть месяцев.
Министерство юстиции Латвии ранее пояснило, что при принятии санкций в отношении Авена и Фридмана были получены предварительные доказательства того, что они оказывали активную материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.