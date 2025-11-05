Авен против Браже: министр назвала миллиардера "личным банкиром Путина", но полиция не нашла клеветы

Ранее сообщалось, что в прошлом году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных в отношении Авена и его делового партнера Михаила Фридмана на период с 28 марта 2022 года по 15 марта 2023 года. Чуть позже Латвия подала апелляции по делам о санкциях в отношении Авена и Фридмана, пояснили агентству LETA в Минюсте. Санкции ЕС против Авена и Фридмана все еще действуют, и 12 сентября этого года Совет ЕС единогласно принял решение продлить их еще на шесть месяцев.