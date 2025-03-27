Российский олигарх Петр Авен получил разрешение перевести 235 млн евро в Латвию: необычен этот случай по двум причинам

Даже несмотря на санкции ЕС, Петр Авен смог в конце прошлого года войти в число богатейших людей мира. Bloomberg Billionaires Index присудил ему 395-е место и оценил его состояние в 7,38 миллиарда долларов. В начале этого года прозвучали сообщения о том, что Авен прекратил участие в капитале одного из крупнейших финансовых институтов России - коммерческого банка "Альфа-Банк". Свои доли он продал бизнес-партнеру Андрею Косогову, сообщает Financial Times. Именно из-за участия в этом банке Авен был внесен в санкционные списки ЕС. На вопрос, может ли хранение полученных от продажи российского банка денег на латвийском счете служить аргументом для снятия санкций с русского миллиардера, Служба финансовой разведки, контролирующая в Латвии соблюдение санкций, четкого ответа дать не может. Решение о включении лиц в санкционный список принимается на уровне ЕС. Один из критериев гласит, что в списки могут быть включены "влиятельные предприниматели, действующие в России". Однако продажа в России собственных активов субъекта санкций сама по себе не является основанием для отмены установленных санкций, отмечает служба.