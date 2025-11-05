Стало известно, как будет курсировать общественный транспорт в Риге в субботу, 8 ноября

Изменения также предусмотрены в графике работы клиентских центров Rīgas satiksme, а платные парковки будут функционировать как обычно по субботам. Муниципальные платные парковки, обслуживаемые Rīgas satiksme, 8 ноября будут работать по субботнему режиму. Соответственно, в тарифных зонах A, B, C и D за парковку нужно будет платить с 9:00 до 17:00, а в зоне R — с 6:00 до 24:00. Исключение составит подземная стоянка на улице К. Валдемара, 5a — там парковка оплачивается по действующим тарифам.