В следующем году будут перенесены два рабочих дня - в январе и июне
В 2026 году в Латвии изменится рабочий график: два рабочих дня — в январе и июне — будут перенесены на субботу, чтобы обеспечить непрерывность недели и больше отдыха для работников.
В следующем году в Латвии будут перенесены два рабочих дня — в январе и июне, такое решение во вторник приняло правительство. Как поясняет Министерство благосостояния, в 2026 году есть две рабочие дни, которые выпадают между праздничным днем и выходными. Так, 2 января выпадает между праздником 1 января и субботой, 3 января, а 22 июня — между воскресеньем, 21 июня, и праздничным днем, 23 июня.
Соответственно, рабочий день 2 января будет перенесен на субботу, 17 января, а рабочий день 22 июня — на субботу, 27 июня.
В министерстве указывают, что это обеспечит непрерывность рабочей недели, из которой будет перенесен рабочий день, а также предоставит работникам больше дней отдыха подряд, которыми они смогут распорядиться по своему усмотрению. При этом общее количество рабочих дней в календарном году останется неизменным.
Согласно Трудовому закону, если в рабочей неделе один рабочий день выпадает между праздником и выходными, работодатель может объявить этот день выходным с переносом на субботу той же недели или другой недели в пределах того же месяца. Также данный норматив предусматривает, что в отношении работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, у которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, Кабинет министров должен издать распоряжение о переносе рабочих дней не позднее 1 июля текущего года.