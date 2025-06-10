В следующем году будут перенесены два рабочих дня - в январе и июне

Согласно Трудовому закону, если в рабочей неделе один рабочий день выпадает между праздником и выходными, работодатель может объявить этот день выходным с переносом на субботу той же недели или другой недели в пределах того же месяца. Также данный норматив предусматривает, что в отношении работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, у которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, Кабинет министров должен издать распоряжение о переносе рабочих дней не позднее 1 июля текущего года.