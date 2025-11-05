В латвийской церкви во время мессы выставили тело убитого оленя - спорные празднования Дня Святого Губерта вызвали бурю в соцсетях
2 ноября в католической церкви Вознесения Пресвятой Девы Марии в Скайсткалне состоялось необычное богослужение, приуроченное ко Дню Святого Губерта — покровителя охотников.
Праздник здесь проводится уже третий год подряд, но на этот раз вызвал особенно большой интерес и… споры.
Впервые во время мессы в храм внесли убитого оленя, уложенного на украшенные зеленью и цветами носилки — как символ праздника Святого Губерта. Такое действие, по словам организаторов, соответствует традициям, существующим в других странах, где отмечают этот день.
Богослужение возглавил Рижский архиепископ-метрополит Збигнев Станкевич. Храм был переполнен, многие прихожане стояли в проходах. В завершение архиепископ благословил всех охотников и других участников мессы, а у входа в церковь — также охотничьих собак и их владельцев. После этого последовал праздничный обед.
Архиепископ Станкевич подчеркнул: «Бог поручил охотникам заботу о природе. Это сказано в Священном Писании. Когда волки чрезмерно размножаются и начинают нападать на домашних животных, их численность нужно регулировать. Желаю охотникам хранить свои сердца чистыми от пороков, злобы и жажды власти. Их миссия — заботиться о земле и живом мире, чтобы в природе сохранялся баланс».
После публикации фотографий и видео из Скайсткалне в соцсетях разгорелась активная дискуссия.
Многих пользователей возмутило присутствие убитого животного в церкви. Вот лишь некоторые из комментариев:
- «Стыдно за Латвию не тогда, когда отменяют Стамбульскую конвенцию, а когда видишь такое — будто средние века вернулись…»
- «Господи! Освятят — и съедят? Мир сходит с ума, всё хуже и хуже».
- «Не вижу ничего страшного. Наверное, просто благословляют охотников».
- «Читайте Библию! Какие претензии?»
- «Непостижимо, что делает этот священник! Что скажут в Риге, когда узнают, во что он превратил этот храм? Это безумие!»
- «Ужас! Первый раз вижу такое. Все сходят с ума?»