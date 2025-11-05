В латвийской церкви во время мессы выставили тело убитого оленя - спорные празднования Дня Святого Губерта вызвали бурю в соцсетях

Архиепископ Станкевич подчеркнул: «Бог поручил охотникам заботу о природе. Это сказано в Священном Писании. Когда волки чрезмерно размножаются и начинают нападать на домашних животных, их численность нужно регулировать. Желаю охотникам хранить свои сердца чистыми от пороков, злобы и жажды власти. Их миссия — заботиться о земле и живом мире, чтобы в природе сохранялся баланс».