В Латвии
Сегодня 13:04
Из-за государственных праздников изменится расписание поездов
В связи с празднованием Дня провозглашения независимости Латвии компания AS Pasažieru vilciens сообщает об изменениях в расписании движения поездов, которые вступят в силу с пятницы, 7 ноября.
Как уточняют в Pasažieru vilciens, в субботу, 8 ноября, которая объявлена перенесённым рабочим днём, все электропоезда будут курсировать по графику будних дней. В то же время 17 и 18 ноября поезда будут следовать по расписанию выходных дней.
Движение дизельных поездов также изменится — с 7 ноября они будут курсировать по особому графику.
Пассажирам советуют внимательно проверять расписание, особенно если поездка запланирована в направлениях Гулбене, Мадона, Даугавпилс и Валмиера.
Актуальное расписание с учётом всех изменений опубликовано на сайте PV и в мобильном приложении компании.