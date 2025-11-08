Общественный транспорт в Риге сегодня будет работать по будничному графику
В субботу, 8 ноября, которая является перенесенным рабочим днем, общественный транспорт в Риге будет курсировать по будничному расписанию.
В субботу, 8 ноября, которая определена как перенесенный рабочий день, общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию рабочих дней, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевичa-Фелдманe.
Изменения также предусмотрены в графике работы клиентских центров Rīgas satiksme, а платные парковки будут функционировать как обычно по субботам. Муниципальные платные парковки, обслуживаемые Rīgas satiksme, 8 ноября будут работать по субботнему режиму. Соответственно, в тарифных зонах A, B, C и D за парковку нужно будет платить с 9:00 до 17:00, а в зоне R — с 6:00 до 24:00. Исключение составит подземная стоянка на улице К. Валдемара, 5a — там парковка оплачивается по действующим тарифам.
Как сообщалось ранее, в этом году перенесены два рабочих дня: пятница, 2 мая, и понедельник, 17 ноября. Поскольку 17 ноября выпадает между воскресеньем, 16 ноября, и праздничным днём, 18 ноября, рабочий день 17 ноября перенесён на субботу, 8 ноября.
Ранее стало известно, что в 2026 году в Латвии изменится рабочий график: два рабочих дня — в январе и июне — будут перенесены на субботу, чтобы обеспечить непрерывность недели и больше отдыха для работников.