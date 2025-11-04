Поддержка только для "европейской" прессы: государство больше не оплатит доставку изданий на русском
Сегодня, 4 ноября, правительство рассмотрело подготовленную Министерством сообщений актуальную информацию о подписных периодических изданиях на разных языках и поддержало предложение министерства — часть стоимости доставки подписной прессы, оплачиваемую из государственного бюджета, распространять только на издания, выходящие на языках стран Европейского союза.
Министерство дополнительно представило информацию по данным государственного предприятия Latvijas Pasts о языках, на которых выпускались подписные издания в 2024 году и в первой половине 2025 года, указав количество доставляемых изданий, язык публикации, долю от общего объёма и финансовое влияние на государственный бюджет. Информация подготовлена в соответствии с резолюцией премьер-министра Эвики Силини от 12 сентября 2025 года (№25-MP-109).
Согласно представленным данным, 9,3% доставляемых изданий выходят на русском языке, 0,11% — на английском, а 0,02% — на немецком. По расчётам министерства, возможное влияние на государственный бюджет составит более 600 тысяч евро в год. В бюджете на 2026 год на компенсации за доставку подписной прессы предусмотрено 6,9 миллиона евро.
Чтобы ограничить оплату из госбюджета только для доставки изданий на языках стран ЕС, Министерство сообщений подготовило варианты возможных решений и поправки к нормативным актам.