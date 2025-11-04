Поддержка только для "европейской" прессы: государство больше не оплатит доставку изданий на русском

Министерство дополнительно представило информацию по данным государственного предприятия Latvijas Pasts о языках, на которых выпускались подписные издания в 2024 году и в первой половине 2025 года, указав количество доставляемых изданий, язык публикации, долю от общего объёма и финансовое влияние на государственный бюджет. Информация подготовлена в соответствии с резолюцией премьер-министра Эвики Силини от 12 сентября 2025 года (№25-MP-109).