Порядок расположения телеканалов в Латвии хотят закрепить законом - программы на русском задвинут подальше

Согласно проекту, операторы должны в первую очередь предлагать общественные и бесплатные каналы, затем — четыре другие программы. После этого они смогут формировать порядок каналов по своему усмотрению. Сейчас же, как отметил Аболиньш, ситуация выглядит абсурдно: канал TV24 находится на 127-м месте, тогда как в начале списка — русскоязычные программы. «Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул глава NEPLP.