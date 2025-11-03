В 30 самоуправлениях Латвии все еще проверяют чиновников на доступ к секретной информации
Около 80 должностных лиц самоуправлений Латвии уже получили допуск к гостайне, сообщил министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс. Ещё примерно в 30 самоуправлениях проверки продолжаются. Те, кому в доступе отказано, временно не могут исполнять свои обязанности, даже если намерены обжаловать решение.
Допуск к гостайне для выполнения служебных обязанностей к настоящему времени получили около 80 должностных лиц самоуправлений, сообщил министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
По словам министра, еще примерно в 30 самоуправлениях проверка должностных лиц на предмет предоставления им допуска к гостайне продолжается.
Министр подчеркнул, что те председатели дум, которым в доступе к гостайне отказано, не могут исполнять служебные обязанности, несмотря на возможность оспорить решение об отказе.
Комментируя ситуацию в Юрмале, мэр которой Гатис Трукснис на прошлой неделе объявил об отставке в связи с отказом в допуске к гостайне, Чударс отметил, что теперь депутатам думы предстоит выбрать нового мэра.
Что касается председателя думы Огрского края Эгилса Хелманиса, который пока даже не подавал запрос на допуск к гостайне и в настоящее время временно не работает, Чударс подтвердил, что Министерство умного управления и регионального развития получило от самоуправления заверение, что как только Хелманис вернется к работе, он подаст соответствующее заявление.