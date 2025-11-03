В 30 самоуправлениях Латвии все еще проверяют чиновников на доступ к секретной информации

Что касается председателя думы Огрского края Эгилса Хелманиса, который пока даже не подавал запрос на допуск к гостайне и в настоящее время временно не работает, Чударс подтвердил, что Министерство умного управления и регионального развития получило от самоуправления заверение, что как только Хелманис вернется к работе, он подаст соответствующее заявление.