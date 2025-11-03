Многие латвийцы не смогли бы продержаться и месяц без зарплаты - вы среди них?
Хотя объем накоплений латвийцев в банках уже много лет показывает тенденцию к росту, к потрясениям жители страны финансово не готовы, и это может привести к весьма неприятным последствиям.
Сегодня создание финансовой подушки безопасности стало еще более актуальным, чем год или два назад, поскольку неопределенность в мировой экономике растет, и риск неблагоприятного развития событий выше, чем прежде. Если взглянуть на общую статистику депозитов в коммерческих банках, может сложиться впечатление, что значительная часть общества хорошо подготовилась к черному дню. Общий остаток на счетах в расчете на одного жителя Латвии, включая младенцев, превышает 6000 евро, и эта цифра может показаться достаточно большой. Однако это лишь среднее значение, и на этом хорошие новости заканчиваются, пишет Tvnet.lv.
На вопрос, у какой доли клиентов банка сумма на счетах превышает 500 евро, руководитель продуктовой линии отдела инвестиционной поддержки Swedbank Карина Рокьяне отвечает, что это примерно 54% клиентов. Это значит, что финансовое положение остальных 46% хуже. Не исключено, что часть из них имеет счета в нескольких банках или вложили средства в недвижимость, золото, облигации и т.д. Однако общая картина остается тревожной, так как 500 евро - весьма скромная сумма, то есть значительная часть жителей Латвии финансово никак не защищена. Проблема в том, что при крупных экономических потрясениях поток доходов может быстро иссякнуть, а небольшой резерв - быстро закончиться. "Хотя интерес к традиционным сбережениям сохраняется, мы видим явное изменение поведения - все больше клиентов выбирают накопительные счета вместо срочных вкладов", - отмечает руководитель направления бизнес-развития банка Luminor Екатерина Зинич.