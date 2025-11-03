Многие латвийцы не смогли бы продержаться и месяц без зарплаты - вы среди них?

На вопрос, у какой доли клиентов банка сумма на счетах превышает 500 евро, руководитель продуктовой линии отдела инвестиционной поддержки Swedbank Карина Рокьяне отвечает, что это примерно 54% клиентов. Это значит, что финансовое положение остальных 46% хуже. Не исключено, что часть из них имеет счета в нескольких банках или вложили средства в недвижимость, золото, облигации и т.д. Однако общая картина остается тревожной, так как 500 евро - весьма скромная сумма, то есть значительная часть жителей Латвии финансово никак не защищена. Проблема в том, что при крупных экономических потрясениях поток доходов может быстро иссякнуть, а небольшой резерв - быстро закончиться. "Хотя интерес к традиционным сбережениям сохраняется, мы видим явное изменение поведения - все больше клиентов выбирают накопительные счета вместо срочных вкладов", - отмечает руководитель направления бизнес-развития банка Luminor Екатерина Зинич.