Жителям Латвии станет проще ездить в одну живописную страну Центральной Азии

Как заявляет МИД Казахстана, страна последовательно продвигает политику «визовой взаимности» – то есть договаривается с другими странами о взаимных послаблениях. Таким образом и граждане ЕС в результате достигнутых договоренностей должны получить некие поблажки. Какие именно - пока неизвестно. В настоящее время граждане ЕС имеют право посещать Казахстан без виз на срок до 30 дней.