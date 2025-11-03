Жителям Латвии станет проще ездить в одну живописную страну Центральной Азии
Казахстан и Евросоюз готовятся к переговорам об упрощении визового режима. Как сообщают казахстанские СМИ, ЕС уже одобрил начало процесса.
В МИД Казахстана РК подтвердили, что страны Евросоюза официально дали «зеленый свет» на переговоры о смягчении визового режима – вопрос теперь лишь в деталях. Для казахстанцев речь идет не о полном безвизе, но о серьезном упрощении процедуры получения шенгенских виз: меньше документов, быстрее рассмотрение, дольше срок действия.
Переговоры должны начаться сразу после завершения внутренних обсуждений в структурах ЕС. «27 марта страны-члены ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Казахстаном. После внутренних согласований начнется официальный диалог, в рамках которого стороны обсудят возможные послабления», – сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.
Как заявляет МИД Казахстана, страна последовательно продвигает политику «визовой взаимности» – то есть договаривается с другими странами о взаимных послаблениях. Таким образом и граждане ЕС в результате достигнутых договоренностей должны получить некие поблажки. Какие именно - пока неизвестно. В настоящее время граждане ЕС имеют право посещать Казахстан без виз на срок до 30 дней.
Граждане Казахстана могут без визы посещать 42 государства, включая Турцию, Грузию, ОАЭ, Узбекистан и ряд стран Юго-Восточной Азии.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, с паспортом гражданина Латвии можно без виз путешествовать в 182 страны мира.