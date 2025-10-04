Из Казахстана в Латвию запустят прямой авиарейс. Кто полетит и когда?

SCAT Airlines - одна из крупнейших авиационных компаний в Республике Казахстан. Базируется в Шимкенте. Сконцентрирована на пассажирских рейсах внутри страны и ближнего зарубежья: государств бывшего СНГ, осуществляет рейсы в Китай, Турцию и по другим популярным направлениям. В структуру организации входят два дочерних предприятия, которые также осуществляют пассажирские перелеты: "Южное Небо" и Sunday Airlines. Первая специализируется на сельскохозяйственных работах и государственных заказах , вторая - на чартерных направлениях в туристические страны.