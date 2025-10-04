Из Казахстана в Латвию запустят прямой авиарейс. Кто полетит и когда?
Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запустит прямые рейсы из Казахстана в Латвию весной 2026 года. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.
Впервые информация об этом прозвучала на бизнес-форуме, который прошёл 1 октября в Алматы. В нём приняли участие около 50 представителей деловых кругов Казахстана и Латвии.
"Казахстан рассматривает Латвию как важного и надёжного партнёра. Латвия в свою очередь видит в Казахстане стратегический мост между Азией и Европой. Форум стал площадкой для обсуждения новые горизонты сотрудничества", – рассказали в казахстанском ведомстве.
"Уже весной 2026 года авиакомпания SCAT Airlines откроет прямой рейс между Казахстаном и Латвией. Этот шаг упростит пассажирские перевозки, укрепит деловые и культурные связи, ускорит реализацию проектов и создаст новые возможности для развития туризма и бизнеса", – добавили в ведомстве.
SCAT Airlines - одна из крупнейших авиационных компаний в Республике Казахстан. Базируется в Шимкенте. Сконцентрирована на пассажирских рейсах внутри страны и ближнего зарубежья: государств бывшего СНГ, осуществляет рейсы в Китай, Турцию и по другим популярным направлениям. В структуру организации входят два дочерних предприятия, которые также осуществляют пассажирские перелеты: "Южное Небо" и Sunday Airlines. Первая специализируется на сельскохозяйственных работах и государственных заказах , вторая - на чартерных направлениях в туристические страны.
Флот авиакомпании состоит из 32 самолетов. Преимущественно это Boeing 737.