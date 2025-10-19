Опубликован обновленный рейтинг силы паспортов стран мира. Латвия обогнала даже США
Паспорт США впервые выпал из первой десятки самых сильных паспортов мира согласно последнему Индексу паспортов Henley, оставленному на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Паспорт США занял в рейтинге 12-е место: американцам предоставлен безвизовый въезд в 180 из 227 стран и территорий мира. Это стало заметным падением по сравнению с началом года, когда США занимали девятое место. Сейчас США делят 12-ю позицию с Малайзией.
«Ослабление позиций американского паспорта за последнее десятилетие — это не просто перестановка в рейтинге. Оно отражает глубокие изменения в глобальной мобильности и динамике мягкой силы», — заявил в пресс-релизе доктор Кристиан Х. Кэлин, председатель компании Henley & Partners.
«Государства, которые открыты миру и готовы к сотрудничеству, продвигаются вперед, тогда как те, кто полагается на прежние привилегии, остаются позади».
Henley & Partners объяснили падение позиций американского паспорта, в частности, потерей безвизового режима с Бразилией из-за отсутствия взаимности и тем, что США не включены в стремительно растущий список стран с безвизовым въездом в Китай. Также США не имеют безвизового доступа, например, во Вьетнам. В то же время въезд в США без визы разрешен лишь гражданам 46 других стран.
Самым «сильным» паспортом в мире признан паспорт Сингапура, владельцы которого могут посещать без виз 193 страны. На втором месте находится Южная Корея (190 направлений), а на третьем — Япония (189 направлений).
Латвийский паспорт делит 10-е место вместе с Лихтенштейном, опережая, в частности, Литву (11 место). С паспортом гражданина Латвии можно без виз путешествовать в 182 страны мира. Эстония - на 8 месте.
Россия на 50 месте в мире с 114 безвизовыми для россиян стран, Беларусь - на 66-м (80 стран).
