Опубликован обновленный рейтинг силы паспортов стран мира. Латвия обогнала даже США

Henley & Partners объяснили падение позиций американского паспорта, в частности, потерей безвизового режима с Бразилией из-за отсутствия взаимности и тем, что США не включены в стремительно растущий список стран с безвизовым въездом в Китай. Также США не имеют безвизового доступа, например, во Вьетнам. В то же время въезд в США без визы разрешен лишь гражданам 46 других стран.