"Пах сараем, одичал, но быстро пришел в себя": латвийцы делятся историями возвращений блудных... котов
На платформе Threads жители Латвии делятся трогательными историями о пропавших котах, которые спустя дни, месяцы и даже годы возвращались домой. Эти рассказы - о надежде, верности и настоящих чудесах.
Пользовательница Габриела задала вопрос: «Знаете ли вы истории, когда пропавшего кота удавалось найти спустя несколько дней?» Ответы показали — таких случаев немало. Иногда любимцы возвращаются домой через месяцы, а то и годы.
Множество хозяев поделились своими переживаниями и счастливыми окончаниями историй.
Андрис: «Полтора года. Выпал с пятого этажа в Риге. Пропал. Через полгода стал появляться у подвала, где бабушки подкармливали кошек. Начал ловить его — дикий, в руки не давался. Только через год удалось поймать — укусил меня, орал, но я принёс домой. Теперь живёт у нас».
Лиене: «Исчез в начале лета. Обычно уходил на пару дней, но когда не пришёл неделю, начали искать. Безрезультатно. Смирились. Через месяц вдруг появился — откормленный, вылизанный. Побыл у нас час и снова ушёл. Через пару недель вернулся на десять минут — видно, чтобы сказать, что теперь живёт в другом месте».
Лиена: «Нашёлся почти через полгода. Оказалось, сосед украл и увёз в деревню, хотя знал, что я ищу».
Мартиньш: «После трёх дней поисков и расклеенных объявлений кот оказался... в подъезде, в четырёх метрах от двери. Просто спрятался за шкафом и молчал».
Majasteraudi: «Нашли через год. В соседнем доме. Кошка просто решила переехать».
Инесе: «Три недели. Выпала из окна в Риге. Мы уже потеряли надежду, но однажды вечером я услышала её голос. Под машиной сидит — худая, с травмированной лапой. Наверное, пряталась, пока зажила. Потом прожила с нами почти 18 лет. Этой весной простились».
Ивета: «Через полгода вернулась — откормленная, стерилизованная! Видно, кто-то приютил. Я уже трижды мысленно её “похоронила” и наплакалась...»
Зане: «В детстве наш Мурис вернулся домой через полгода! Мама с веником гнала “чужого” жирного кота. А я кричу: “Это же наш Мурис!”»
Кристине: «Наш каждое лето уходил на 17 км к старому дому и жил там по 2–3 месяца. Потом возвращался. Зимой всегда был дома».
Янис: «Пропал на месяц. Оказалось, кто-то подобрал и держал дома, а он у нас всегда гулял на улице».
Рихард: «Зимой кот залез в подвал, мы искали повсюду. Через неделю, когда бабушка пошла за картошкой, он вылетел наружу как сумасшедший — живой!»
Илзе: «На даче Мурис вернулся весной, после полугода отсутствия. Я уже подумала, что это чужой нахальный кот. Оказалось — наш. Пах сараем, одичал, но быстро пришёл в себя.»
Байба: «Летом кошка пропала, думали, лиса съела. Через четыре месяца осенним вечером вдруг появилась у окна. Прожила потом долгую счастливую жизнь».
lilly_go_candle: «Полтора месяца спустя вернулся сам. Сосед увёз в багажнике и выбросил в лесу. Я каждый день ходила его искать. Потом увидела под окном — исхудавший, без половины уха, но дома!»
Илзе: «Дважды теряла. Один раз нашла через три дня, другой — через месяц, когда кот уже стал диким и боялся людей. У соседей их кот нашёлся через два месяца — устроился жить в кафе в километре от дома».
Эверита: «Нашли через полгода в Юрмале, истощённого и раненого. Пропал в Риге, в районе ВЭФ! Наверное, забрался в мотор машины и уехал. Хорошо, что был ошейник с кулоном. Прожил потом ещё много лет».
Анита: «Один и тот же кот терялся дважды. Первый раз упал со второго этажа, нашла через два дня в тридцати метрах — боялся, не подходил. Второй раз зимой пропал, нашли через два дня в подвале рядом с домом».
Лига: «Работаю волонтёром в приюте, знаю много подобных историй. Одна особенно запомнилась — в Огре у женщины пропал кот. Она уже потеряла сына, внука, мужа — и этот кот был всем. Неделю не появлялся. Искали в соцсетях, безрезультатно. Я попросила соседей проверить хозяйственные постройки — нашли его в гараже, где он был заперт, хозяева уехали в Грецию. К счастью, всё закончилось хорошо. Женщина до сих пор шлёт рождественские открытки, кот жив».
Анете: «Через три дня нашла кота на крыше стройки в соседнем квартале. По строительным лесам поднялся, а спуститься боялся».
Астра: «Давно родители решили избавиться от кота и вывезли в город за несколько километров. Но через некоторое время он вернулся домой и прожил ещё много лет».
Вита: «В детстве, вероятно, нашего кота “позаимствовали” для разведения. Он был красивый, пушистый. Пропал на неделю, а потом вернулся довольный и ухоженный — как будто побывал в отпуске».