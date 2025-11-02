"Пах сараем, одичал, но быстро пришел в себя": латвийцы делятся историями возвращений блудных... котов

Лиене: «Исчез в начале лета. Обычно уходил на пару дней, но когда не пришёл неделю, начали искать. Безрезультатно. Смирились. Через месяц вдруг появился — откормленный, вылизанный. Побыл у нас час и снова ушёл. Через пару недель вернулся на десять минут — видно, чтобы сказать, что теперь живёт в другом месте».