Бесплатный транспорт для жителей 60+ в Резекне откладывается. Что пошло не так?
Финансовый надзор над Резекне продолжается. После встречи в Министерстве финансов стало ясно, что самоуправление отказалось от обещания вернуть бесплатный проезд в городском транспорте для жителей старше 60 лет уже в этом году.
Бесплатный проезд под вопросом
Резекненская дума планировала возобновить бесплатные билеты для горожан старше 60 лет с 1 ноября. На оставшиеся два месяца года это обошлось бы городу в 30 тысяч евро, а на 2025 год — почти в 200 тысяч евро. Однако комиссия по финансовой стабилизации, которая контролирует деятельность муниципалитетов с долгами, заблокировала решение, сообщает LSM.lv.
Председатель думы Александр Барташевич («Kopā Latvijai») заявил, что, по его мнению, все условия со стороны самоуправления были выполнены: «Нам отказали, хотя, по сути, все предпосылки были. Теперь поставлено новое требование — утвердить бюджет 2026 года».
Министерство финансов требует стабильности
В Министерстве финансов пояснили, что прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства, необходимо утвердить бюджет на следующий год. «Нам не так важно, что 30 тысяч предусмотрены в этом году. Важно, чтобы в бюджете следующего года были средства на все функции самоуправления», — отметила Инта Комисаре, директор Департамента надзора за деятельностью муниципальных финансов.
По её словам, министерство не может отменить решение думы, но согласует документы с Министерством цифрового управления и регионального развития. При анализе представленных материалов выявлено, что в них не учтены некоторые расходы.
Резекне уверяет: деньги есть
В самоуправлении утверждают, что 30 тысяч евро можно выделить, так как к концу года увеличились поступления от налогов.
«Мы только начали работу над бюджетом следующего года. Большинство депутатов поддержало идею вернуть бесплатные билеты», — пояснил Барташевич.
Если утверждение государственного бюджета не затянется, бюджет Резекне планируют принять в конце декабря. Только после этого станет ясно, смогут ли власти вернуться к обещанию восстановить бесплатный транспорт для пожилых жителей.