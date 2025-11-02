Бесплатный транспорт для жителей 60+ в Резекне откладывается. Что пошло не так?

В Министерстве финансов пояснили, что прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства, необходимо утвердить бюджет на следующий год. «Нам не так важно, что 30 тысяч предусмотрены в этом году. Важно, чтобы в бюджете следующего года были средства на все функции самоуправления», — отметила Инта Комисаре, директор Департамента надзора за деятельностью муниципальных финансов.