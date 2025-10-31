В Иерусалиме протесты ортодоксальных евреев против воинской службы привели к беспорядкам и гибели юноши

С момента основания Израиля в 1948 году мужчины-ультраортодоксы, полностью посвятившие себя изучению Торы, освобождались от обязательной военной службы. Когда эта норма вводилась, религиозная община была небольшой, но сегодня она составляет около 14% еврейского населения страны — примерно 1,3 млн человек, из которых около 66 тысяч находятся в возрасте призыва. Ультраортодоксальные лидеры утверждают, что служение Торе — это священная обязанность, а принудительный призыв разрушит их образ жизни. Один из участников митинга, Шмуэль Орбах, заявил: «Сейчас тех, кто отказывается идти в армию, сажают в военную тюрьму. Это не страшно. Но Израиль — еврейское государство. Нельзя бороться с иудаизмом в еврейской стране — это не сработает».