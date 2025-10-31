В Иерусалиме протесты ортодоксальных евреев против воинской службы привели к беспорядкам и гибели юноши
В четверг в Иерусалиме прошла одна из крупнейших за последние годы акций протеста против воинского призыва, в которой приняли участие около 200 тысяч ультраортодоксальных евреев.
Демонстранты, преимущественно мужчины в традиционных чёрных костюмах и шляпах, заполнили улицы и дороги вокруг шоссе номер 1, ведущего в город, фактически парализовав движение в Западном Иерусалиме. Толпы людей забирались на крыши, автозаправки, мосты, строительные краны и балконы, жгли куски брезента. Полиция направила на место около двух тысяч сотрудников, однако протест вышел из-под контроля, когда участники начали бросать бутылки в сторону журналистки из израильского издания V1.
The Jews truly respect women and women’s rights especially in the Holy City of Jerusalem as Haredi youth show deep respect to a female reporter below!— Truth_teller 🇷🇺 (@Truthtellerftm) October 30, 2025
So admirable! pic.twitter.com/clOCJl5ANw
Как сообщает vesty.co.il, во время беспорядков со строящегося высотного дома выпал 20-летний юноша. Поначалу считалось, что это был несчастный случай, но потом выяснилось, что он оставил на своей странице в социальной сети предсмертную записку, и его смерть стали расценивать как самоубийство. Тем не менее полиция начала выяснять, каким образом была допущена ситуация, при которой множество подростков и молодых людей беспрепятственно забрались либо на высокие этажи строящихся рядом домов, либо на крыши уже построенных, либо на подъемные краны.
Несмотря на отдельные вспышки насилия, демонстрация в целом проходила под религиозные песнопения и молитвы, которые участники произносили под наблюдением полицейских вертолётов. В руках протестующих были плакаты с надписями: «Лучше в тюрьму, чем в армию», «Народ — с Торой», «Закрыть ешиву — значит вынести смертный приговор иудаизму».
Истоки конфликта
С момента основания Израиля в 1948 году мужчины-ультраортодоксы, полностью посвятившие себя изучению Торы, освобождались от обязательной военной службы. Когда эта норма вводилась, религиозная община была небольшой, но сегодня она составляет около 14% еврейского населения страны — примерно 1,3 млн человек, из которых около 66 тысяч находятся в возрасте призыва. Ультраортодоксальные лидеры утверждают, что служение Торе — это священная обязанность, а принудительный призыв разрушит их образ жизни. Один из участников митинга, Шмуэль Орбах, заявил: «Сейчас тех, кто отказывается идти в армию, сажают в военную тюрьму. Это не страшно. Но Израиль — еврейское государство. Нельзя бороться с иудаизмом в еврейской стране — это не сработает».
Светская часть общества, напротив, считает освобождение религиозных студентов несправедливым по отношению к тем, кто проходит военную службу. Освобождение от армии в последние годы вызывает всё больше споров, особенно на фоне тяжёлых боёв в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и Иране, где израильская армия понесла самые большие потери за последние десятилетия.
В июне 2024 года Верховный суд Израиля постановил, что правительство обязано призывать к службе ультраортодоксальных мужчин, поскольку срок действия старого закона об освобождении истёк. Решение вызвало политический кризис — правящая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху так и не смогла согласовать новый законопроект, который бы удовлетворил и армию, и религиозные партии.