Чтобы защитить исторический центр Кулдиги, в Латвии примут специальный закон
Самоуправление Кулдигского края совместно с отраслевыми экспертами разработало законопроект для сохранения и защиты старого города Кулдиги, который далее будет направлен на рассмотрение в Сейм. Цель — чёткие правила по охране, управлению и развитию объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новый закон укрепит защиту исторического наследия и обеспечит прозрачное управление.
Что предусматривает законопроект:
- чёткий порядок управления и сотрудничества между государственными и муниципальными учреждениями;
- единые правила строительства и реставрации для сохранения исторической среды;
- защиту культурного ландшафта (требования также к прилегающей территории, чтобы не нарушать виды и панорамы);
- необходимые муниципалитету инструменты для сохранения культурных ценностей;
- порядок финансирования сохранения старого города и прозрачное взаимодействие с ЮНЕСКО по важным изменениям.
Что это значит для жителей и собственников:
- более понятные правила для проектов и реставрации зданий в старом городе;
- большая ответственность при управлении недвижимостью;
- возможность получить финансовую поддержку на содержание имущества в старом городе.
«Статус ЮНЕСКО — это честь и одновременно ответственность. С помощью этого закона мы хотим обеспечить долгосрочную охрану ценностей старого города и разумное развитие — в гармонии с исторической средой. Опыт показывает: первоначальный энтузиазм по поводу статуса ЮНЕСКО со временем может ослабевать, и тогда возрастает риск утраты ценностей наследия. Поэтому необходима чёткая, сильная система защиты и управления на государственном уровне, которая обеспечит сохранение, защиту и развитие старого города Кулдиги в долгосрочной перспективе», — говорит председатель Кулдигской краевой думы Инесе Асташевска.
Комиссия Сейма по государственному управлению и местному самоуправлению концептуально поддержала продвижение законопроекта. Первое чтение в Сейме запланировано на 13 ноября, а окончательное голосование по принятию закона может состояться в начале следующего года.