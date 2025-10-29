Чтобы защитить исторический центр Кулдиги, в Латвии примут специальный закон

«Статус ЮНЕСКО — это честь и одновременно ответственность. С помощью этого закона мы хотим обеспечить долгосрочную охрану ценностей старого города и разумное развитие — в гармонии с исторической средой. Опыт показывает: первоначальный энтузиазм по поводу статуса ЮНЕСКО со временем может ослабевать, и тогда возрастает риск утраты ценностей наследия. Поэтому необходима чёткая, сильная система защиты и управления на государственном уровне, которая обеспечит сохранение, защиту и развитие старого города Кулдиги в долгосрочной перспективе», — говорит председатель Кулдигской краевой думы Инесе Асташевска.