Кулдига заслужила юридическую защиту.
Чтобы защитить исторический центр Кулдиги, в Латвии примут специальный закон

Самоуправление Кулдигского края совместно с отраслевыми экспертами разработало законопроект для сохранения и защиты старого города Кулдиги, который далее будет направлен на рассмотрение в Сейм. Цель — чёткие правила по охране, управлению и развитию объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новый закон укрепит защиту исторического наследия и обеспечит прозрачное управление.

Что предусматривает законопроект:

  • чёткий порядок управления и сотрудничества между государственными и муниципальными учреждениями;
  • единые правила строительства и реставрации для сохранения исторической среды;
  • защиту культурного ландшафта (требования также к прилегающей территории, чтобы не нарушать виды и панорамы);
  • необходимые муниципалитету инструменты для сохранения культурных ценностей;
  • порядок финансирования сохранения старого города и прозрачное взаимодействие с ЮНЕСКО по важным изменениям.

Что это значит для жителей и собственников:

  • более понятные правила для проектов и реставрации зданий в старом городе;
  • большая ответственность при управлении недвижимостью;
  • возможность получить финансовую поддержку на содержание имущества в старом городе.

«Статус ЮНЕСКО — это честь и одновременно ответственность. С помощью этого закона мы хотим обеспечить долгосрочную охрану ценностей старого города и разумное развитие — в гармонии с исторической средой. Опыт показывает: первоначальный энтузиазм по поводу статуса ЮНЕСКО со временем может ослабевать, и тогда возрастает риск утраты ценностей наследия. Поэтому необходима чёткая, сильная система защиты и управления на государственном уровне, которая обеспечит сохранение, защиту и развитие старого города Кулдиги в долгосрочной перспективе», — говорит председатель Кулдигской краевой думы Инесе Асташевска.

Комиссия Сейма по государственному управлению и местному самоуправлению концептуально поддержала продвижение законопроекта. Первое чтение в Сейме запланировано на 13 ноября, а окончательное голосование по принятию закона может состояться в начале следующего года.

