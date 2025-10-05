В Кулдиге построена новая парковка на 34 автомобиля
В Кулдиге построена новая парковка на 34 автомобиля

Завершены работы по проекту «Строительство автостоянки для многоквартирного жилого дома по адресу улица Гайсмас, 9, Кулдига, Кулдигский край».

Как сообщает Агентство развития Кулдиги, в рамках проекта, направленного на расширение доступности парковочных мест в Кулдиге, построены новые парковочные места на 34 автомобиля и одно место для инвалидов, пешеходные дорожки, а также система сбора дождевой воды, решающая проблему отвода поверхностных вод с асфальтированной проезжей части и прилегающего газона.

Дополнительно установлено освещение автостоянки, установлен парк-бэнч, урна для мусора и проведены озеленительные работы с посадкой 13 новых деревьев. Таким образом, была развита и улучшена инженерная и городская инфраструктура для жителей соседних домов и гостей города.

Парковочные места и пешеходные дорожки построены в соответствии с Концепцией обновления, реконструкции и развития городской среды дворовых территорий многоэтажных жилых домов единого города Кулдига.

Строительные работы выполняла компания SIA ROGO с субподрядчиком SIA Būvīze. Общая стоимость строительства автостоянки для многоквартирного жилого дома составила 176 763,84 евро (проектирование, строительство, строительный надзор, авторский надзор).

