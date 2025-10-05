В Кулдиге построена новая парковка на 34 автомобиля

Как сообщает Агентство развития Кулдиги, в рамках проекта, направленного на расширение доступности парковочных мест в Кулдиге, построены новые парковочные места на 34 автомобиля и одно место для инвалидов, пешеходные дорожки, а также система сбора дождевой воды, решающая проблему отвода поверхностных вод с асфальтированной проезжей части и прилегающего газона.