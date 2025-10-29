ФОТО: скелеты, тыквы и привидения! Витрины рижских магазинов захватила атмосфера Хэллоуина

Те, кто не планирует праздновать Хэллоуин, чаще всего указывали, что традиции праздника им неинтересны (47 %), или что они вообще не считают его праздником (46 %). 35 % отметили, что не участвуют, потому что не празднуют ни семья, ни друзья, а 5 % признались, что мало знают о традициях Хэллоуина. Некоторые объяснили отказ тем, что праздник не соответствует их религиозным взглядам, не вызывает интереса или просто не нравится, а часть респондентов подчеркнула, что это не латвийский праздник. Некоторые добавили, что перестали отмечать, потому что сами или их дети уже выросли из этого возраста.