Мистика и гастрономический лабиринт: Хэллоуин в Цесвайнском замке обещает быть незабываемым
фото: Shutterstock
Цесвайнский замок готовит свой первый Хэллоуин.
Афиша Латвии

Мистика и гастрономический лабиринт: Хэллоуин в Цесвайнском замке обещает быть незабываемым

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

31 октября Цесвайнский замок распахнёт двери для гостей, отмечающих Хэллоуин. Мероприятие организует команда ресторана VULF’s, и в его программе запланировано множество сюрпризов: праздничный бранч, увлекательный гастрономический лабиринт в подвале замка, впечатляющие световые и дрон-шоу, а также выставка тематических овощных чучел.

Такое событие в Цесвайне проводится впервые. Хэллоуин — самые жуткие праздники года, канун Дня всех святых — в Латвии начали отмечать относительно недавно, но он быстро приобрёл популярность. Вечером 31 октября, когда оживают традиции с тыквами, масками и мрачными украшениями, всё больше домов и улиц погружаются в атмосферу мистики и веселья.

В этом году впервые в духе Хэллоуина преобразится и Цесвайнский замок. Его облик и без того впечатляет, но в эту ночь здание засияет особенно эффектно. Гостей ждёт насыщенная программа:

  • изысканный бранч для любителей самых разных вкусов,
  • оригинальный пищевой лабиринт в подвале,
  • дрон-шоу и световые инсталляции, не имеющие аналогов в Видземе,
  • экспозиция забавных овощных фигур и «воскресшие» музыканты.

Добро пожаловать всем желающим — как местным жителям, так и гостям издалека! Мероприятие особенно подходит для семей с детьми.

  • Семейный билет (бранч + лабиринт) для трёх человек — 70 евро, для четырёх — 80 евро.
  • Индивидуальный билет: 30 евро для взрослых, 15 евро для детей.
  • Только посещение лабиринта — 15 евро.

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется предварительная регистрация по телефону 28327031.

Темы

ХэллоуинВидземеЦесвайнеНовости регионов

Другие сейчас читают