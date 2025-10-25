Мистика и гастрономический лабиринт: Хэллоуин в Цесвайнском замке обещает быть незабываемым
31 октября Цесвайнский замок распахнёт двери для гостей, отмечающих Хэллоуин. Мероприятие организует команда ресторана VULF’s, и в его программе запланировано множество сюрпризов: праздничный бранч, увлекательный гастрономический лабиринт в подвале замка, впечатляющие световые и дрон-шоу, а также выставка тематических овощных чучел.
Такое событие в Цесвайне проводится впервые. Хэллоуин — самые жуткие праздники года, канун Дня всех святых — в Латвии начали отмечать относительно недавно, но он быстро приобрёл популярность. Вечером 31 октября, когда оживают традиции с тыквами, масками и мрачными украшениями, всё больше домов и улиц погружаются в атмосферу мистики и веселья.
В этом году впервые в духе Хэллоуина преобразится и Цесвайнский замок. Его облик и без того впечатляет, но в эту ночь здание засияет особенно эффектно. Гостей ждёт насыщенная программа:
- изысканный бранч для любителей самых разных вкусов,
- оригинальный пищевой лабиринт в подвале,
- дрон-шоу и световые инсталляции, не имеющие аналогов в Видземе,
- экспозиция забавных овощных фигур и «воскресшие» музыканты.
Добро пожаловать всем желающим — как местным жителям, так и гостям издалека! Мероприятие особенно подходит для семей с детьми.
- Семейный билет (бранч + лабиринт) для трёх человек — 70 евро, для четырёх — 80 евро.
- Индивидуальный билет: 30 евро для взрослых, 15 евро для детей.
- Только посещение лабиринта — 15 евро.
Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется предварительная регистрация по телефону 28327031.