Мистика и гастрономический лабиринт: Хэллоуин в Цесвайнском замке обещает быть незабываемым

Такое событие в Цесвайне проводится впервые. Хэллоуин — самые жуткие праздники года, канун Дня всех святых — в Латвии начали отмечать относительно недавно, но он быстро приобрёл популярность. Вечером 31 октября, когда оживают традиции с тыквами, масками и мрачными украшениями, всё больше домов и улиц погружаются в атмосферу мистики и веселья.