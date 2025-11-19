Минимальная зарплата в Латвии повышается до 780 евро: кого это затронет?
С 1 января 2026 года минимальная месячная зарплата в Латвии вырастет с 740 до 780 евро. Правительство утверждает, что повышение направлено на улучшение уровня жизни людей с низкими доходами и сокращение неравенства, однако работодателей ждёт рост затрат на рабочую силу.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс отметил, что повышение минимальной зарплаты демонстрирует стремление правительства шаг за шагом повышать уровень жизни населения и снижать неравенство доходов.
«Это важный сигнал для более чем ста тысяч людей, чья повседневная жизнь зависит от минимального заработка. Мы также продолжаем работу над тем, чтобы рынок труда был устойчивым и конкурентоспособным, обеспечивая сбалансированную поддержку как работникам, так и работодателям», — подчеркнул министр.
Поправки касаются как работодателей, так и работников. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2024 году в среднем 117 895 работников, или 15,3%, получали минимальную зарплату или меньше. Это на 4,1 процентного пункта меньше, чем три года назад (19,4%).
Рост затрат на рабочую силу коснётся тех работодателей, чьим сотрудникам сейчас установлена минимальная зарплата (740 евро) или ниже, а также тем, чья зарплата при нормальной продолжительности рабочего времени ниже нового установленного минимума — 780 евро.
По данным ЦСУ, на сентябрь 2025 года в Латвии было занято 898,1 тысячи жителей.