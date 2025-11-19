Хотели снизить цены на продукты на 20%, но пока не снизили и на 1%
С мая, после подписания меморандума о снижении цен, продукты в низкоценовой категории в Латвии подешевели на 0,8%, сообщил министр экономики Виктор Валайнис, отметив противоположную тенденцию в Эстонии.
С мая, когда был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания, цены на продукты в низкоценовой категории в Латвии снизились на 0,8%, сообщил в среду в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 министр экономики Виктор Валайнис.
"Мы видим, что есть группы товаров, где есть снижение, но не абсолютно во всех", - сказал Валайнис, добавив, что с момента подписания меморандума цены на продукты питания в корзине низких цен снизились на 0,8%.
Он также отметил, что цены на продукты питания в Латвии имеют противоположную тенденцию по сравнению с Эстонией, где цены на продукты продолжают расти.
Министерство экономики поставило задачу снизить цены на 20% на самые необходимые группы продуктов питания и увеличить долю латвийских продуктов в магазинах.