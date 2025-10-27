Депутат: "93-летняя бабушка моей жены больше не ходит на почту за пенсией - она боится самокатов"
После трагедии с электросамокатами в Риге разгорелась дискуссия: кто на самом деле управляет городом — пешеходы, самоуправление или батарейки на колёсах? Руководитель фракции "Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньш Коссович обрушился с критикой на правительство и Сейм, обвинив их в бюрократической медлительности и призвав дать муниципалитетам больше власти в решении вопросов уличной мобильности.
В передаче TV24 «Preses klubs» Мартиньш Коссович раскритиковал правительство и Сейм за медлительность в принятии решений и призвал предоставить самоуправлениям больше свободы действий в вопросах, связанных со средствами совместной мобильности — например, электросамокатами.
Коссович указал, что нынешняя система принятия решений слишком бюрократизирована: любые изменения, касающиеся, к примеру, электрических мопедов или самокатов, должны проходить через несколько инстанций, что существенно замедляет процесс. По его словам, это мешает оперативно реагировать на проблемы безопасности и дорожного движения, особенно когда речь идёт об угрозе для пешеходов.
«Правительству и Сейму пора перестать мешать. Дайте самоуправлениям самим решать. Мы на местах можем реагировать гораздо быстрее. Сейчас, если мы хотим что-то изменить, нужно идти в Министерство сообщения, затем — в комиссию Сейма по народному хозяйству, потом там рассматривают это во втором и третьем чтении», — сказал Коссович.
Политик также прокомментировал недавнюю трагедию, в которой погибли две 13-летние девочки, и резко высказался в адрес компании, предоставляющей услуги электросамокатов: «У меня конкретная неприязнь к этой компании, потому что, кто бы ни был виноват, всем сторонам стоило бы притормозить. Если PTAC уже сказал, что они не могут использовать эти средства, а они всё равно продолжают ездить — это безответственно. В итоге общество настолько возмутится этими транспортными средствами, что политикам не останется ничего, кроме как их запретить».
Коссович подчеркнул, что электрические самокаты и другие подобные транспортные средства не должны ездить по тротуарам, ведь это напрямую угрожает безопасности пешеходов. Он добавил, что сам не боится таких устройств, но его семья — другое дело: «Бабушка моей жены, которой 93 года, больше не ходит на почту за пенсией — она боится этих самокатов».