Депутат: "93-летняя бабушка моей жены больше не ходит на почту за пенсией - она боится самокатов"

Политик также прокомментировал недавнюю трагедию, в которой погибли две 13-летние девочки, и резко высказался в адрес компании, предоставляющей услуги электросамокатов: «У меня конкретная неприязнь к этой компании, потому что, кто бы ни был виноват, всем сторонам стоило бы притормозить. Если PTAC уже сказал, что они не могут использовать эти средства, а они всё равно продолжают ездить — это безответственно. В итоге общество настолько возмутится этими транспортными средствами, что политикам не останется ничего, кроме как их запретить».