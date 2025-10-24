Vivi напоминает о переводе времени и новых рейсах ночью 26 октября.
В Латвии
Сегодня 16:05
Утро, когда легко перепутать все: Vivi предупреждает о переводе часов и графике поездов
В этом году переход на зимнее время в Латвии состоится 26 октября в 4:00 ночи с субботы на воскресенье. Поскольку стрелки часов нужно будет перевести на один час назад, существует вероятность, что на привычный поезд Vivi пассажиры могут прийти раньше времени.
Важно учитывать, что в ночь на 26 октября изменится время отправления одного рейса из Зилупе и одного рейса из Даугавпилса.
Поезд № 815 Зилупе (03:32) — Рига (08:10) и поезд № 823 Даугавпилс (03:34) — Рига (07:10) отправятся в соответствии с расписанием уже после перевода стрелок часов и проследуют до Риги согласно обновлённому графику.
Компания Vivi призывает пассажиров убедиться, что их смартфоны и электронные устройства автоматически обновят время, или при необходимости установить его вручную.
Актуальные расписания поездов, информацию о покупке билетов и другие вопросы, связанные с поездками, можно уточнить, позвонив в Службу поддержки Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.