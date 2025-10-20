Temu меняет правила игры - платформа запускает новый формат торговли в Балтии

После пробной фазы, которая ранее была доступна только по специальным приглашениям, программа Temu для местных продавцов теперь открыта для всех участников из Латвии, Литвы и Эстонии. Она предлагает компаниям, имеющим собственные складские запасы, выгодный способ выйти на миллионы клиентов — не только в своей стране, но и по всей Европе, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.