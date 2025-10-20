Temu меняет правила игры - платформа запускает новый формат торговли в Балтии
Temu расширяет деятельность в странах Балтии, запуская программу для местных продавцов и ускоряя доставку.
Платформа запускает модель «от местных — для местных» в Латвии, Литве и Эстонии, позволяя местным компаниям развивать свой бизнес и одновременно обеспечивая пользователям более быструю доставку и больший выбор товаров.
Temu, глобальная онлайн-платформа с прямыми поставками от производителей, открыла доступ продавцам из стран Балтии. Теперь местные предприятия могут присоединиться к платформе и расширить свою деятельность на европейском рынке. Новый формат создаёт для бизнеса дополнительные возможности роста, а потребителям региона обеспечивает более быструю доставку и широкий ассортимент товаров.
После пробной фазы, которая ранее была доступна только по специальным приглашениям, программа Temu для местных продавцов теперь открыта для всех участников из Латвии, Литвы и Эстонии. Она предлагает компаниям, имеющим собственные складские запасы, выгодный способ выйти на миллионы клиентов — не только в своей стране, но и по всей Европе, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.
«Наша инициатива “от местных — для местных” способствует развитию балтийского бизнеса и даёт потребителям больше выбора, выгодные цены и быструю доставку», — отметил представитель Temu.
В настоящее время программа для местных продавцов действует более чем в 30 странах мира, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Мексику, Южную Корею и Японию. Запуск в странах Балтии — следующий шаг Temu в поддержке локальных компаний и улучшении покупательского опыта. С момента появления платформы в регионе в июле 2023 года она быстро завоевала популярность благодаря огромному выбору и доступным ценам.