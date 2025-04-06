Конец эпохи дешевых покупок? Латвийцам стоит готовиться к росту цен в магазинах Shein и Temu

Хотя эти тарифы напрямую касаются рынка США, их влияние может распространиться и на другие страны, включая Латвию. Поскольку Shein и Temu работают по всему миру, в том числе осуществляют доставку в Латвию, компании могут компенсировать убытки от американского рынка за счет повышения цен и в других регионах, включая Европу. Более того, если Европейский союз решит последовать примеру США и пересмотреть таможенные исключения для малых посылок, рост цен напрямую почувствуют и латвийские покупатели.