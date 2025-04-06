Конец эпохи дешевых покупок? Латвийцам стоит готовиться к росту цен в магазинах Shein и Temu
Дешевая одежда и товары от китайских онлайн-ритейлеров Shein, Temu и других вскоре могут подорожать, поскольку Белый дом планирует отменить исключение, которое до сих пор позволяло избегать ввозной пошлины на малогабаритные посылки из Китая.
Этот шаг серьезно повлияет на такие компании, как Shein и Temu, которые пользовались так называемым правилом «de minimis», разрешающим ввоз в США посылок стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, отменяющий это исключение для посылок из Китая.
Это может нанести значительный удар по бизнесу этих компаний, которым впервые придется платить высокие тарифы. Изменения вступят в силу 2 мая в 00:01 по местному времени. Согласно расчетам лаборатории бюджета Йельского университета (The Budget Lab), новые тарифы Трампа — в среднем 54% на импорт из Китая — могут увеличить годовые расходы американских домохозяйств до 2100 долларов.
За последние годы использование этого исключения резко возросло — в 2024 году по этой схеме было ввезено более 1,36 миллиарда посылок, свидетельствуют данные Таможенной службы США.
Как это может повлиять на Латвию?
Хотя эти тарифы напрямую касаются рынка США, их влияние может распространиться и на другие страны, включая Латвию. Поскольку Shein и Temu работают по всему миру, в том числе осуществляют доставку в Латвию, компании могут компенсировать убытки от американского рынка за счет повышения цен и в других регионах, включая Европу. Более того, если Европейский союз решит последовать примеру США и пересмотреть таможенные исключения для малых посылок, рост цен напрямую почувствуют и латвийские покупатели.
Трамп первоначально обосновал введение тарифов чрезвычайной ситуацией, связанной с контрабандой фентанила, заявив, что данную схему используют и наркоторговцы.
Китайское правительство отвергло эти обвинения, подчеркнув, что активно сотрудничает с США в борьбе с незаконным оборотом веществ. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил: «США не следует отвечать на добро злом и навязывать произвольные тарифы. Ни одно ответственное государство не должно так поступать». Также Министерство торговли Китая предупредило, что эти тарифы угрожают развитию мировой экономики и стабильности цепочек поставок.