Центр защиты прав потребителей проверил Temu, Shein, AliExpress и 220.lv. Результаты не порадовали
Центр защиты прав потребителей (PTAC) в сотрудничестве с Европейской комиссией проверил самые популярные платформы электронной торговли — Temu, Shein, AliExpress и в Латвии 220.lv. Цель была убедиться, получают ли потребители достоверную информацию и безопасны ли товары, соответствуют ли они требованиям ЕС.
Результаты проверок вызывают обеспокоенность:
- 75% проверенных товаров не соответствовали требованиям, а 43% были признаны небезопасными.
- В отношении электрооборудования и радиооборудования несоответствие выявлено в 100% случаев, из них 39% оказались небезопасными.
- В составе бижутерии в 60% случаев обнаружен кадмий, вредящий здоровью человека, особенно центральной нервной системе.
- Ни к одному товару не была приложена инструкция по эксплуатации на государственном языке.
По результатам надзора PTAC на платформах введены существенные улучшения: более прозрачные цены, более понятные условия договора, доступна контактная информация, небезопасные товары изъяты из ассортимента, а также стала точнее информация о производителе, предупреждениях и ответственных лицах в ЕС.
Тем не менее проблемы сохраняются: в предложениях со скидками часто не указывается самая низкая цена за последние 30 дней, у части товаров не видны сроки действия скидок, встречаются расхождения цен в описании товара и в корзине, а также отсутствуют данные об ответственном лице в ЕС.
PTAC рекомендует потребителям: проверять контактную информацию платформы, не поддаваться вводящим в заблуждение акциям, сравнивать цены, сохранять доказательства покупки, знакомиться с правом на отказ, выбирать страну, из которой производится покупка, обращать внимание на описание товара и сведения о безопасности, тщательно проверять полученный товар и использовать его только в соответствии с инструкцией.
PTAC продолжит контроль за деятельностью платформ, способствуя безопасным и честным покупкам в интернете.