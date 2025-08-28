Центр защиты прав потребителей проверил Temu, Shein, AliExpress и 220.lv. Результаты не порадовали

Тем не менее проблемы сохраняются: в предложениях со скидками часто не указывается самая низкая цена за последние 30 дней, у части товаров не видны сроки действия скидок, встречаются расхождения цен в описании товара и в корзине, а также отсутствуют данные об ответственном лице в ЕС.