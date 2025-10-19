Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня
Как сообщает Reuters, Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в Дохе, сообщили в воскресенье обе стороны, после недели ожесточенных столкновений на границе — самых серьезных с тех пор, как талибы захватили власть в Кабуле в 2021 году.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф написал в воскресенье в X, что соглашение о прекращении огня «окончательно утверждено», и сообщил, что обе стороны вновь встретятся 25 октября в Стамбуле для обсуждения деталей.
Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил в своем обращении, что стороны договорились о полном и содержательном прекращении огня.
Министерство иностранных дел Катара, выступившее посредником на переговорах совместно с Турцией, сообщило, что последующие встречи будут направлены на «обеспечение устойчивости режима прекращения огня и проверку его выполнения надежным и постоянным образом».
Пакистан и Афганистан ищут пути выхода из кризиса после столкновений, в результате которых погибли десятки и были ранены сотни человек. Переговоры возглавляли Асиф и его афганский коллега мулла Мухаммад Якуб.
Наземные бои между некогда союзными странами и пакистанские авиаудары по спорным участкам 2600-километровой границы начались после того, как Исламабад потребовал от Кабула обуздать боевиков, усиливших атаки в Пакистане. Пакистан утверждает, что эти группировки действуют с афганской территории. Талибы отрицают, что предоставляют убежище боевикам, совершающим нападения на Пакистан, и обвиняют пакистанских военных в распространении ложной информации об Афганистане и в укрывательстве боевиков, связанных с «Исламским государством», с целью подрыва стабильности и суверенитета страны. Исламабад отвергает эти обвинения.
Боевики на протяжении многих лет ведут борьбу против пакистанского государства, стремясь свергнуть правительство и установить свой вариант строгого исламского правления. В пятницу у границы смертник совершил теракт, в результате которого погибли семеро пакистанских солдат и были ранены тринадцать человек.
Представитель талибов сообщил, что на переговорах в Дохе «было решено, что ни одна из стран не будет предпринимать враждебных действий против другой и не будет оказывать поддержку группам, действующим против правительства Пакистана».