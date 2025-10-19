Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Наземные бои между некогда союзными странами и пакистанские авиаудары по спорным участкам 2600-километровой границы начались после того, как Исламабад потребовал от Кабула обуздать боевиков, усиливших атаки в Пакистане. Пакистан утверждает, что эти группировки действуют с афганской территории. Талибы отрицают, что предоставляют убежище боевикам, совершающим нападения на Пакистан, и обвиняют пакистанских военных в распространении ложной информации об Афганистане и в укрывательстве боевиков, связанных с «Исламским государством», с целью подрыва стабильности и суверенитета страны. Исламабад отвергает эти обвинения.