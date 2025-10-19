От интернет-линчевания до решения полиции: дело против гражданина Индии из лиепайской кебабной заведено не будет

Теперь полиция пришла к выводу, что преступления не было. Как сообщает 360TV Ziņas, представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнёва в письменном ответе заявила: «Государственная полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного процесса, поскольку преступление не совершалось. В данном случае изначально не было получено подтверждения публично распространённой информации, а после изучения видеоматериала и выяснения обстоятельств не было найдено доказательств того, что произошло преступление».