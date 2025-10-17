ВИДЕО: в рамках международной операции Госполиция задержала группировку мошенников, от которых пострадали минимум 3200 человек
В результате масштабной международной операции SIMcartel Государственная полиция Латвии ликвидировала крупнейшую в стране IT-инфраструктуру, обеспечивавшую анонимное создание онлайн-аккаунтов для мошенничества. Задержаны пять человек, причастных к преступной схеме, через которую по всему миру было создано около 50 миллионов фиктивных профилей, а ущерб от мошенничества достиг почти 5 миллионов евро.
Платформа предназначалась для анонимной связи и осуществления платежей, для чего использовалось более 80 номеров мобильных телефонов различных стран. По оценкам полиции, за время работы инфраструктуры было создано около 50 млн онлайн-аккаунтов, в результате мошенничества в разных странах пострадали почти 3200 человек, а материальный ущерб составил почти 5 млн евро.
Расследование деятельности платформы ведется в Латвии, Эстонии и Австрии. По имеющейся на данный момент информации, в Латвии от онлайн-мошенничества пострадали как минимум 1500 человек, и материальный ущерб оценивается примерно в 420 000 евро. В Австрии ущерб затронул как минимум 1700 человек и составил не менее 4,5 млн евро.
10 октября Управление по борьбе с киберпреступностью совместно с антитеррористическим подразделением Omega ликвидировало преступную инфраструктуру SIMbox и в ходе процессуальных действий задержало четырех человек, один из которых являлся организатором незаконного сервиса, а остальные были техническими сотрудниками. Все задержанные являются жителями Латвии - это женщины 1987 и 1970 годов рождения и мужчины 1977 и 1982 годов рождения.
В рамках расследования полиция провела 14 обысков по разным адресам, изъяла 1200 устройств SIMbox, одновременно использовавших 40 000 SIM-карт разных стран, и пять серверов, полностью взяв под контроль использовавшуюся для мошенничества ИТ-инфраструктуру, включая два сайта - gogetsms.com и apisim.com. Также во время процессуальных действий были изъяты четыре эксклюзивных транспортных средства, а на банковских счетах задержанных арестованы 431 000 евро и 266 000 евро в криптовалюте.
К трем из задержанных 10 октября была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а мужчине 1982 года рождения суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжая расследование, 15 октября полиция задержала еще одного мужчину 1982 года рождения, подозреваемого в причастности к этим преступлениям. К нему также была применена мера пресечения без лишения свободы.
Параллельно с этими процессуальными действиями на территории Латвии было проведено еще 12 обысков, в ходе которых совместно с сотрудниками Omega был задержан человек, ранее объявленный эстонской полицией в международный розыск по подозрению в вымогательстве и организации поджога. Во время задержания мужчины 1988 года рождения были изъяты наличные деньги на сумму 48 700 евро, предположительно наркотические вещества, а также большое количество предположительно украденных автодеталей: 275 передних фар и 228 боковых зеркал автомобилей.