ВИДЕО: в рамках международной операции Госполиция задержала группировку мошенников, от которых пострадали минимум 3200 человек

Параллельно с этими процессуальными действиями на территории Латвии было проведено еще 12 обысков, в ходе которых совместно с сотрудниками Omega был задержан человек, ранее объявленный эстонской полицией в международный розыск по подозрению в вымогательстве и организации поджога. Во время задержания мужчины 1988 года рождения были изъяты наличные деньги на сумму 48 700 евро, предположительно наркотические вещества, а также большое количество предположительно украденных автодеталей: 275 передних фар и 228 боковых зеркал автомобилей.