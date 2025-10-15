"Пришлось буквально оттащить его в сторону!" Жителей Огре возмутило поведение ребенка на железнодорожной станции
Инцидент с мальчиком, который играл на рельсах у станции Огре и не слушал взрослых, вызвал бурную реакцию местных жителей. Люди обеспокоены безопасностью детей и призывают родителей к более серьезным разговорам о рисках.
Как рассказала местная жительница Дарья, мальчик играл на рельсах и не слушался взрослых, которые пытались убедить его уйти с путей. «Это произошло 14 октября в 18:05. Примерно 12-летний мальчик у станции Огре гулял по железнодорожным путям и не слушался взрослых, которые просили его отойти в безопасное место. Когда примерно в 200 метрах уже стал виден поезд, мне пришлось схватить мальчика и увести его с путей», — написала Дарья в Facebook.
Она настоятельно призвала родителей поговорить со своими детьми, подчеркнув, что не всегда рядом окажется кто-то, кто сможет им помочь. Один из жителей добавил, что «после 17:00 недалеко от футбольного поля на проспекте Межа этот же мальчик выходил на проезжую часть». «Я затормозил, но это было странно…» — отметил мужчина, добавив, что, по его мнению, «у мальчика, возможно, есть какие-то функциональные особенности, и его действия не выглядели злонамеренными».
Жанна считает, что в подобных ситуациях нужно вызывать полицию, Зайга полагает, что следовало бы наказать родителей мальчика, а Лиана добавила, что этим случаем должны заняться и социальные службы. Между тем несколько жителей отметили, что ситуация, по их мнению, преувеличена, ведь «в детстве мы все ходили по рельсам, и с нами ничего плохого не случилось».
Тем не менее многие уверены, что этот случай — ещё одно напоминание о необходимости постоянно и настойчиво говорить с детьми о безопасности на автодорогах и железнодорожных путях, особенно с учётом трагедии на станции Иманта, где две 12-летние девочки, ехавшие на электроскутере, попали под поезд и погибли.