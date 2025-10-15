Сами виноваты: Силиня считает, что у выдворяемых из Латвии россиян был выбор

Политик напомнила, что более строгие требования к выдаче вида на жительство гражданам России были введены несколько лет назад как реакция на развязанную Россией войну, и тогда первая цифра людей, подпадающих под новые требования, составляла около 25 000. Сейчас стало очевидно, что большинство выполнило требования, и, по мнению Силини, это свидетельствует о том, что государство предоставило возможность получить вид на жительство, а также о том, что требования для его получения были адекватными и выполнимыми.