Сами виноваты: Силиня считает, что у выдворяемых из Латвии россиян был выбор
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что государство обеспечило проживающим в стране гражданам России как реальные возможности, так и выполнимые условия для продления вида на жительство. Большинство уже их выполнило.
Латвия предоставила как возможности, так и адекватные и выполнимые требования для продления видов на жительство проживающим в стране гражданам России, заявила в интервью TV3 премьер-министр Эвика Силиня. Отвечая на вопрос, найдет ли понимание у западных партнеров Латвии потенциальная высылка около 500 российских граждан, которую российский режим уже использует в пропагандистских целях, Силиня признала, что у партнеров возникли некоторые вопросы и Латвии необходимо работать над повышением осведомленности о ситуации.
Политик напомнила, что более строгие требования к выдаче вида на жительство гражданам России были введены несколько лет назад как реакция на развязанную Россией войну, и тогда первая цифра людей, подпадающих под новые требования, составляла около 25 000. Сейчас стало очевидно, что большинство выполнило требования, и, по мнению Силини, это свидетельствует о том, что государство предоставило возможность получить вид на жительство, а также о том, что требования для его получения были адекватными и выполнимыми.
У граждан России, которые еще не выполнили требования закона, остается выбор: выполнить формальности или покинуть страну.
Ранее сообщалось, что вчера на пленарном заседании Государственной Думы России одной из ключевых тем стала защита прав российских граждан, проживающих за рубежом, в частности в Латвии. Поводом стали требования латвийских властей к гражданам РФ, которые не смогли возобновить ВНЖ, покинуть страну.