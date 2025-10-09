Аэропорт Риги почти за 23 млн евро обновит перрон для самолетов, в том числе военных
Четвертый перрон Рижского аэропорта за 22,8 миллиона евро реконструирует дорожное строительное предприятие SIA Binders, сообщили в аэропорту. Работы планируется завершить до декабря 2027 года.
Реконструкция перрона обеспечит инфраструктуру двойного назначения в рамках Европейской транспортной сети (TEN-T) — как для гражданских, так и для военных целей. Планируется полностью обновить твердое покрытие перрона площадью более 80 000 квадратных метров, создав 10 стоянок для самолетов классов A–E разной конфигурации, а также маневровые и сервисные дороги, сообщает LSM.lv.
После реконструкции Рижский аэропорт получит дополнительные места для стоянки самолетов, включая крупнофюзеляжные воздушные суда, что позволит принимать все типы грузовых и военных самолетов.
Модернизированный перрон станет вкладом и в развитие военной мобильности, что особенно важно в нынешних геополитических условиях, а также позволит расширить зону обслуживания грузов.
В рамках проекта также построят подстанцию электроснабжения, чтобы обеспечить освещение 4-го перрона и питание стоянок самолетов в соответствии с новейшими требованиями ЕС.
Кроме того, появятся зоны для хранения оборудования, необходимого для обслуживания самолетов, будет установлена новая система освещения аэродрома, реконструированы мачты и прожекторы, а также внедрены системы видеонаблюдения и отвода дождевой воды.
Согласно стратегии развития Рижского аэропорта, в районе 4-го и 5-го перронов планируется создать грузовую зону — “город грузов”. Уже в 2020 году там начал работу специализированный грузовой перрон, а год спустя — региональный логистический центр DHL. Рядом национальная авиакомпания airBaltic построила логистический центр Baltic Cargo Hub.