Аэропорт Риги почти за 23 млн евро обновит перрон для самолетов, в том числе военных

Реконструкция перрона обеспечит инфраструктуру двойного назначения в рамках Европейской транспортной сети (TEN-T) — как для гражданских, так и для военных целей. Планируется полностью обновить твердое покрытие перрона площадью более 80 000 квадратных метров, создав 10 стоянок для самолетов классов A–E разной конфигурации, а также маневровые и сервисные дороги, сообщает LSM.lv.