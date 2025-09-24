Жители Эстонии испугались, что в аэропорту Риги их оштрафуют. Ситуацию объяснили в МВД
Министерство внутренних дел Латвии сообщило, что требование для иностранцев подавать специальную анкету для въезда в страну распространяется также на иностранцев, которые используют аэропорт Риги только как транзитную зону или имеют статус беженца. Но это не единственное важное уточнение.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила въезда в Латвию для граждан третьих стран, включая граждан России и Беларуси. Отныне не позднее чем за 48 часов до пересечения границы необходимо подать соответствующее заявление, которое может быть отклонено, и въезд может быть запрещен. Нарушителям правил грозит штраф до 2000 евро.
Эти новые требования пока не распространяются на неграждан Эстонии, как ранее пояснило МВД Латвии порталу Postimees.ee. Также они не касаются граждан ЕС, НАТО и ряда других категорий лиц.
Новые правила вызвали много вопросов в Эстонии. После этого лично выступил с разъяснениями для жителей Эстонии министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. На вопрос Postimees.ee, будет ли система регистрации путешественников автоматически информировать МВД Латвии, если иностранцу будет отказано во въезде, Козловскис ответил: «Нет».
«Действует лишь принцип: не менее чем за 48 часов до пересечения границы нужно зарегистрироваться. Разумеется, предоставленные данные проверяются в целях безопасности. Если граждане третьих стран правильно заполняют анкету, на границе проблем не будет. Я уверен, что те, кто вводит данные в систему, не представляют угрозы национальной безопасности».
Postimees.ee еще раз обратился в МВД Латвии за уточнениями, так как читатели, использующие аэропорт Риги в качестве транзитной зоны, опасаются получить штраф за невыполнение новых правил из-за невнимательности или недостатка информации. Ответ дали в МВД Латвии.
- Распространяются ли новые правила на транзитных пассажиров, которые летят из Таллина через Ригу в другие страны?
- Изменения касаются всех граждан третьих стран, определенных в Законе об иммиграции, которые не имеют визы или вида на жительство, выданного Латвией, независимо от того, пересекает ли иностранец Латвию транзитом или Латвия является конечным пунктом его поездки.
- Будет ли считаться нарушением, если иностранец, обязанный заполнить соответствующую анкету, прибывает в Ригу транзитом?
- Учитывая, что эта обязанность распространяется и на лиц, упомянутых в статье 4.4 Закона об иммиграции, которые пересекают Латвию транзитом, следует понимать: за невыполнение этого требования законом предусмотрена административная ответственность.
В то же время подчеркивается, что наложение административного штрафа за непредоставление информации не является самоцелью. Главная задача – обеспечить выполнение требований и получить данные для гарантии государственной и общественной безопасности. Каждый случай рассматривается индивидуально, принимая во внимание также переходный период, когда иностранцы объективно могли не знать об этих обязанностях.
Если устанавливается, что человек не подал анкету или предоставил неполные данные, сначала выясняются обстоятельства, в том числе в рамках административного процесса, и административное наказание применяется только как крайняя мера. Такому лицу предлагают заполнить анкету.
- Столкнулись ли иностранные пассажиры, использующие аэропорт Риги как пункт пересадки, с необходимостью соблюдать новые правила после 1 сентября? Проверяют ли их в аэропорту Риги в соответствии с новыми требованиями?
Контроль того, заполнил ли гражданин третьей страны предусмотренную правилами анкету, осуществляется при пересечении границы. Однако выборочные проверки возможны также внутри страны или в местах, где нет постоянного пункта пограничного контроля (например, в транзитной зоне аэропорта). За выполнение требований в пределах своей компетенции отвечают Пограничная служба и Государственная полиция.
- Могут ли граждане России или других третьих стран, имеющие вид на жительство в Латвии, если они выезжают и затем нарушают новые правила, потерять возможность вернуться в Латвию? Может ли нарушение стать основанием для аннулирования вида на жительство?
- Нет. Если у человека есть виза или вид на жительство, выданные Латвийской Республикой, информацию о себе предоставлять не нужно.
Декларацию обязаны подавать все иностранцы, кроме граждан Европейского Союза, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации и Бразильской Федерации, которые въезжают в Латвийскую Республику и не имеют визы или вида на жительство, выданных Латвией.
Для въезда в Латвию не требуется ожидать отдельного разрешения после подачи информации. Предоставленные сведения позволят органам государственной безопасности выявлять и предотвращать потенциальные угрозы для страны и общества. Если такие риски будут выявлены, компетентные государственные органы смогут использовать существующие правовые инструменты для их предотвращения, включая ограничение возможности въезда в Латвию.