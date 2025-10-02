Президент Ринкевич часто обедает в фудхолле Burzma.
В Латвии
Сегодня 10:30
Президент с подносом: что ест Эдгар Ринкевич на обед в обычном фудкорте
1 октября в фудхолле Burzma торгового центра Galerija Centrs корреспонденты Jauns.lv заметили среди обычных обедающих президента Латвийской Республики Эдгара Ринкевича. Президент вел себя так же, как любой другой посетитель.
В тот день Эдгар Ринкевич решил пообедать в ресторане Urban Dragon. Люди вокруг даже не сразу обратили внимание, что рядом с ними сидит глава государства: туристы за соседним столиком спокойно ели свой обед, а президент тем временем ждал заказ вместе с остальными. Когда зазвучал сигнал, что еда готова, он сам взял свой поднос, чтобы отнести его к столику.
На обед президент и его советник заказали простое и популярное блюдо — рамен. Цена такого обеда — всего 8–9 евро. Охранники сидели рядом и бдительно следили за порядком, но сами не обедали.
Охранник сидел поодаль и наблюдал за порядком.
Сотрудники Urban Dragon признались, что президент заходит к ним регулярно. И каждый раз он ведет себя максимально просто — без лишнего шума, без охраны у дверей, без дистанции с другими посетителями.