Президент с подносом: что ест Эдгар Ринкевич на обед в обычном фудкорте

В тот день Эдгар Ринкевич решил пообедать в ресторане Urban Dragon. Люди вокруг даже не сразу обратили внимание, что рядом с ними сидит глава государства: туристы за соседним столиком спокойно ели свой обед, а президент тем временем ждал заказ вместе с остальными. Когда зазвучал сигнал, что еда готова, он сам взял свой поднос, чтобы отнести его к столику.