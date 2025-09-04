Последний писк моды - футболки, посвященные Ринкевичу. Что о них говорит сам президент?

В интернет-магазинах Temu, Etsy, eBay и Aliexpress можно заказать футболку с фото президента Латвии Эдгара Ринкевича и надписью "Edgars", цены — от 6,5 до 17 евро. Jauns.lv задал вопросы, знает ли президент это и что об этом думает, а также - стал бы сам такую носить. Также спросили, видел ли он на ком-то такую футболку, были ли у Канцелярии президента разговоры с Temu или другими продавцами о подобной торговле или дизайне, и существуют ли какие-то авторские ограничения на то, как можно оформлять и печатать такие футболки.