ФОТО: Ринкевич побывал в Рижском роддоме и поговорил с персоналом

Президент поблагодарил врачей, акушерок и весь персонал за поддержку семей в эти важные моменты. Он подчеркнул, что каждый родившийся ребенок - это большая ценность для Латвии. "Ваша работа, направленная на то, чтобы помочь детям появиться на свет, дать родителям чувство безопасности, тепла и уверенности в том, что они не одиноки, - это важный аспект содействия демографическому росту", - подчеркнул Ринкевич.