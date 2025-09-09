ФОТО: Ринкевич побывал в Рижском роддоме и поговорил с персоналом
Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Рижский родильный дом подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения услуг здравоохранения, чтобы обеспечить лучший опыт будущим и молодым родителям, а также содействовать укреплению здоровья и благополучия семей.
Во время визита в роддом Эдгар Ринкевич ознакомился с работой операционного блока, центров пренатальной диагностики и ухода за матерью и ребенком.
Президент Латвии, руководство и медицинский персонал Рижского родильного дома обсудили меры, необходимые для укрепления здоровья и благополучия матери и ребенка, а также основные направления деятельности, предусмотренные Планом улучшения здоровья матери и ребенка на 2025-2027 годы.
"То, что мы увидели сегодня, показывает, что мы способны оказывать профессиональную поддержку семьям. [...] Чем безопаснее, внимательнее и лучше регулируется период беременности, тем больше вероятность того, что наши семьи будут иметь больше детей", - сказал Ринкевич после своего визита.
Президент поблагодарил врачей, акушерок и весь персонал за поддержку семей в эти важные моменты. Он подчеркнул, что каждый родившийся ребенок - это большая ценность для Латвии. "Ваша работа, направленная на то, чтобы помочь детям появиться на свет, дать родителям чувство безопасности, тепла и уверенности в том, что они не одиноки, - это важный аспект содействия демографическому росту", - подчеркнул Ринкевич.
