Жители Латвии теперь могут заказать обезболивающие и лекарства от простуды через Wolt
Платформа Wolt начинает доставку безрецептурных медикаментов в Латвии, таким образом став первой сетью доставок, предлагающей жителям быструю и безопасную доставку лекарств. Эта услуга предоставляется в сотрудничестве с латвийскими аптеками и одобрена Министерством здравоохранения Латвии, Государственным агентством лекарственных средств и Инспекцией здоровья. Для данной категории товаров на платформе введены также дополнительные меры безопасности.
В начале апреля доставка безрецептурных медикаментов через платформу началась в Литве, а сейчас такая услуга доступна и в Латвии, где уже в первые дни отмечен спрос на эти товары. Клиенты Wolt чаще всего заказывают обезболивающие препараты, а также лекарства для облегчения симптомов простуды и лихорадки. Большим спросом пользовались также экспресс-тесты на грипп и Covid.
"Часто фармацевтические продукты требуются срочно, например, во время сезона простуд, при внезапном заболевании или в случае аллергии, когда идти в аптеку может быть неудобно или нежелательно. Мы можем предложить удобное решение именно в такие моменты. С учетом недавних изменений в правилах Кабинета министров мы расширили сотрудничество с аптеками, чтобы обеспечить жителям Латвии удобный и быстрый доступ к необходимым медикаментам именно тогда, когда они нужны больше всего", - объясняет руководитель Wolt в странах Балтии Мантас Ломсаргис.
Директор BENU Aptieka Анете Рожкална также подчеркивает, что новая услуга не только существенно расширяет доступность фармацевтической продукции для жителей Латвии, но и открывает аптекам новые возможности:
"Быстрые доставки ознаменуют новый этап в работе аптек, поскольку они содействуют развитию электронной коммерции в области фармацевтических услуг и еще больше расширяют доступность аптечного ассортимента для населения. Одновременно особое внимание мы уделяем тому, чтобы услуги доставки сохраняли тесную связь с фармацевтическим обслуживанием и оказываемой фармацевтами профессиональной поддержкой, что помогает клиентам принимать безопасные и обдуманные решения в отношении своего здоровья".
Прежде компания Wolt в Латвии обеспечивала доставку косметической продукции, пищевых добавок и медицинских товаров более чем из 50 аптек в 13 городах. Сейчас к этой сети присоединились аптеки, которые предлагают безрецептурные медикаменты в Риге с доставкой по всей территории города 24 часа в сутки.
Фармацевтические товары - самая востребованная категория товаров в странах Балтии
Данные о доставках Wolt показывают, что спрос на фармацевтические товары (витамины, пищевые добавки и медицинские товары) продолжает расти во всех странах Балтии. Проведенный Norstat опрос также подтверждает, что именно фармацевтические товары являются наиболее популярной категорией товаров, которые жители стран Балтии хотели бы получать с помощью быстрой доставки, вслед за ними расположились бытовые товары, хлеб, кондитерские изделия и цветы.
Дополнительные меры безопасности
Компания Wolt разработала четкие правила доставки товаров ограниченного оборота, в том числе безрецептурных медикаментов. Каждый заказ, в который входят фармацевтические продукты, имеет особую маркировку и обрабатывается с использованием дополнительных элементов безопасности. Курьер, получив такой заказ, сразу видит, что в нем безрецептурные медикаменты, к доставке которых применяются дополнительные меры безопасности.
Каждый пользователь платформы перед покупкой медикаментов может также получить консультацию фармацевта. Для связи с фармацевтом доступны несколько решений - можно позвонить в аптеку по указанному номеру телефона, написать на электронную почту или сделать отметку о необходимости консультации рядом с конкретным продуктом, после чего аптека сама свяжется с клиентом. Для связи доступен также особый раздел "Вопросы аптеке".
На платформе внедрены также дополнительные меры безопасности - так называемое "цифровое рукопожатие", которое применяется при доставке ценных товаров, товаров с возрастными ограничениями или безрецептурных медикаментов. В случае таких заказов клиентам не доступна бесконтактная доставка - они будут проинформированы о необходимости встретить курьера лично и предъявить индивидуальный PIN-код для конкретного заказа.