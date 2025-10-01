Жители Латвии теперь могут заказать обезболивающие и лекарства от простуды через Wolt

"Часто фармацевтические продукты требуются срочно, например, во время сезона простуд, при внезапном заболевании или в случае аллергии, когда идти в аптеку может быть неудобно или нежелательно. Мы можем предложить удобное решение именно в такие моменты. С учетом недавних изменений в правилах Кабинета министров мы расширили сотрудничество с аптеками, чтобы обеспечить жителям Латвии удобный и быстрый доступ к необходимым медикаментам именно тогда, когда они нужны больше всего", - объясняет руководитель Wolt в странах Балтии Мантас Ломсаргис.