Что не позволено бизнесу, позволено правительству: предприниматели в шоке от слов Силини
Премьер-министр Эвика Силиня недавно заявила, что во имя укрепления обороноспособности правительство готово отступить от прописанного в декларации Кабинета министров. Это вызвало вопросы о доверии общества и возможном влиянии на другие взятые обязательства, в том числе связанные с государственным долгом.
Хотя коалиционный договор партий, формирующих правительство, предусматривает, что депутаты коалиции обязаны не поддерживать решения, противоречащие декларации и намеченной деятельности Кабинета министров, Эвика Силиня подтвердила, что готова нарушить коалиционный договор.
Силиня пояснила, что в нынешней геополитической ситуации Латвия не может позволить себе не вкладывать средства в укрепление оборонных возможностей. На вопрос, правильно ли делать это за счет увеличения государственного долга, премьер отметила, что в последние годы правительство существенно экономило и в бюджете следующего года также предусмотрено значительное сокращение расходов госуправления. По ее словам, за четыре года удалось сэкономить более 814 миллионов евро.
Портал Jauns.lv обратился к генеральному директору Конфедерации работодателей Латвии Каспарсу Горкшсу с вопросом, возможны ли такие действия в предпринимательской среде и смогут ли предприниматели в таких условиях сохранять доверие к государству и его политике, если само правительство демонстрирует готовность не выполнять заключенные договоры.
По словам Горкшса, "трудно представить, что если бы предприниматель не выполнил договор с государством, то это тоже осталось бы безнаказанным. В бизнесе в таких случаях, если условия существенно меняются, заключается новый договор. Но записывать в документах одно, а на деле делать другое — это плохая практика как в предпринимательстве, так и в госуправлении", — отметил генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии.
Говоря о госдолге, он указал, что среди стран Балтии у нас уже самый высокий государственный долг, самый большой дефицит и самые высокие расходы на обслуживание долга. "Латвия — единственная страна, которая не прошла через меры жесткой экономии, и к 2026 году министерства нашли в своих бюджетах лишь 101 миллион евро. Вместо того чтобы перед увеличением долга заняться по сути экономией, мы продолжаем тратить и тратить еще больше сверх своих доходов", — подчеркнул Горкшс.
В бюджете следующего года правительство в качестве приоритетов определило безопасность, поддержку семей с детьми и образование. На эти цели предусмотрено дополнительное финансирование в размере 565,5 миллиона евро, согласно информационному сообщению Министерства финансов. Из них 320,3 миллиона евро предназначены на безопасность, 45 миллионов — на образование, 94,8 миллиона — на поддержку семей с детьми и 105,4 миллиона — на другие мероприятия.
Большая часть дополнительного финансирования будет обеспечена за счет сокращения бюджетных расходов.