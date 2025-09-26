Что не позволено бизнесу, позволено правительству: предприниматели в шоке от слов Силини

Говоря о госдолге, он указал, что среди стран Балтии у нас уже самый высокий государственный долг, самый большой дефицит и самые высокие расходы на обслуживание долга. "Латвия — единственная страна, которая не прошла через меры жесткой экономии, и к 2026 году министерства нашли в своих бюджетах лишь 101 миллион евро. Вместо того чтобы перед увеличением долга заняться по сути экономией, мы продолжаем тратить и тратить еще больше сверх своих доходов", — подчеркнул Горкшс.