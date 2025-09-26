Клайпеда - ключ к успеху: как маршрут Lux Express привел в Лиепаю литовских и других туристов

Член правления Лиепайского регионального бюро туризма Синтия Пусаудзе также отмечает, что в летний сезон наблюдается рост числа туристов. Однако, по ее информации, точные данные о гостях, проживавших в Лиепае в летние месяцы, будут доступны в октябре, когда данные будут собраны Центральным статистическим управлением. "Рост может оказаться относительно небольшим, поскольку дождливая и прохладная погода повлияла на планы отдыха туристов из Латвии и ближайших соседних стран не только в Лиепае. В то же время мы однозначно считаем, что сотрудничество с пассажирскими перевозчиками имеет большое значение для развития туристических направлений, особенно если они находятся далеко от столицы и популярных аэропортов", - подчеркивает Пусаудзе, добавляя, что очень ценны партнеры, способные предложить высококачественные услуги все более требовательным путешественникам. "Самое главное, что мы получили положительную оценку от гостей, особенно велотуристов, так как автобусы Lux Express Latvia - одни из немногих, позволяющих перевозить велосипеды в неразобранном виде. В целом же мы видим, что открытие нового направления Рига-Клайпеда и его популяризация способствовали большему притоку гостей не только из Литвы, но и из Эстонии. Мы бы очень хотели, чтобы этот маршрут был доступен круглый год, так как считаем, что это способствовало бы притоку туристов также и вне активного - летнего - сезона", - подчеркивает член правления Лиепайского регионального бюро туризма.