Клайпеда - ключ к успеху: как маршрут Lux Express привел в Лиепаю литовских и других туристов
Этим летом автобусный пассажирский перевозчик Lux Express Latvia перевез по маршрутам Рига-Лиепая и Лиепая-Рига свыше 10 тысяч иностранных туристов, свидетельствует обобщенная компанией статистика.
"Мы рады, что можем быть хорошим партнером для городов Латвии, в том числе Лиепаи, обеспечивая качественные услуги местным путешественникам, а также привлекая и возвращая в города новых иностранных туристов. Наши данные показывают, что благодаря услугам Lux Express Latvia количество туристов, перевезенных из и в Лиепаю, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорит член правления Lux Express Latvia Алдис Кибенс.
Руководитель лиепайской гостиницы Amrita Дайга Янсоне отмечает, что открытый в этом году маршрут, соединивший Лиепаю с Клайпедой, стал очень важным и долгожданным дополнением: он не только позволил жителям Лиепаи удобно добираться до Паланги и Клайпеды, но и обеспечил стабильный поток гостей из Литвы, а также открыл возможности для привлечения иностранных туристов, которые останавливаются в Клайпеде или Паланге или прибывают в Балтию через аэропорт Паланги.
"Несмотря на относительно неблагоприятные погодные условия и меньшее количество крупных мероприятий, проводившихся этим летом в Лиепае, сезон для Amrita был успешным - в летние месяцы загрузка выросла на 3 %, а общий рост с начала года уже превышает 5 % по сравнению с предыдущим годом", - говорит Янсоне.
Она считает, что в будущем виден большой потенциал для дальнейшего развития этой положительной тенденции, если целенаправленно рассказывать о разнообразных возможностях отдыха и развлечений в Лиепае и особо акцентировать внимание на удобных способах добраться до нашего города.
Член правления Лиепайского регионального бюро туризма Синтия Пусаудзе также отмечает, что в летний сезон наблюдается рост числа туристов. Однако, по ее информации, точные данные о гостях, проживавших в Лиепае в летние месяцы, будут доступны в октябре, когда данные будут собраны Центральным статистическим управлением. "Рост может оказаться относительно небольшим, поскольку дождливая и прохладная погода повлияла на планы отдыха туристов из Латвии и ближайших соседних стран не только в Лиепае. В то же время мы однозначно считаем, что сотрудничество с пассажирскими перевозчиками имеет большое значение для развития туристических направлений, особенно если они находятся далеко от столицы и популярных аэропортов", - подчеркивает Пусаудзе, добавляя, что очень ценны партнеры, способные предложить высококачественные услуги все более требовательным путешественникам. "Самое главное, что мы получили положительную оценку от гостей, особенно велотуристов, так как автобусы Lux Express Latvia - одни из немногих, позволяющих перевозить велосипеды в неразобранном виде. В целом же мы видим, что открытие нового направления Рига-Клайпеда и его популяризация способствовали большему притоку гостей не только из Литвы, но и из Эстонии. Мы бы очень хотели, чтобы этот маршрут был доступен круглый год, так как считаем, что это способствовало бы притоку туристов также и вне активного - летнего - сезона", - подчеркивает член правления Лиепайского регионального бюро туризма.
Всего этим летом по внутрилатвийским маршрутам Lux Express Latvia было перевезло 19 тысяч иностранных туристов, что в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Больше всего Латвию посещали туристы из Эстонии, за ними следовали немцы, литовцы, финны и поляки. Больше всего по сравнению с летом прошлого года увеличилось количество литовских туристов, что объясняется открытием столь востребованного маршрута Рига-Клайпеда.