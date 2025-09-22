Смена декораций: теплее +17 на этой неделе уже не будет, ожидаются первые осенние заморозки
Последняя декада сентября принесет в Латвию по-осеннему прохладную погоду - уже в понедельник температура воздуха существенно понизилась.
В понедельник Латвию с запада будет пересекать атмосферный фронт: в первой половине дня небо будет преимущественно затянуто облаками и местами пройдет небольшой дождь. В послеобеденные часы на западе страны временами ожидаются прояснения. Ветер - западный, юго-западный от слабого до умеренного.
Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит +14...+18 градусов, в юго-восточных районах воздух прогреется на +18...+21 градуса, однако в течение дня в Латвию начнут поступать более прохладные воздушные массы и температура понизится до +11...+15 градусов.
В Риге в первый день рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода, вечером облака частично рассеются, осадков не ожидается. Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха утром составит +15...+17 градусов, а днем понизится до +13...+14 градусов.
В начале новой недели на территорию Латвии начнут поступать более прохладные воздушные массы, в связи с чем станет прохладнее - местами температура воздуха ночью понизится до +3...+5 градусов и ожидаются и первые осенние заморозки.
Во вторник будет частично облачно и на большей части территории страны пройдут дожди, в некоторых районах также ожидаются грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный от слабого до умеренного; на побережье, а днем и в некоторых местах на внутренней территории в порывах скорость ветра достигнет 15-18 м/с. Ночью температура воздуха понизится до +6...+13 градусов, а днем - поднимется до +14...+17 градусов.
В среду погода существенно не изменится: солнце будет чередоваться с облаками и местами пройдут дожди, днем - преимущественно в восточных и центральных районах. Слабый до умеренного ветер продолжит дуть с запада, северо-запада, в первой половине ночи на побережье он будет порывистым, на южном побережье залива - со скоростью до 20 м/с.
Ночью во многих местах температура воздуха понизится до +3...+8 градусов, в верхнем слое травы возможны заморозки, а на побережье будет теплее - от +8 до +12 градусов. Днем температура воздуха поднимется всего до +11...+15 градусов.
Во второй половине недели под усиленным влиянием антициклона осадки прекратятся и погода станет суше. Температура воздуха прогнозируется такая же, как и в предыдущие дни: ночью от +3 до +7 градусов, местами в верхнем слое травы возможны заморозки, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +17 градусов.