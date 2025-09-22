Смена декораций: теплее +17 на этой неделе уже не будет, ожидаются первые осенние заморозки

Во вторник будет частично облачно и на большей части территории страны пройдут дожди, в некоторых районах также ожидаются грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный от слабого до умеренного; на побережье, а днем и в некоторых местах на внутренней территории в порывах скорость ветра достигнет 15-18 м/с. Ночью температура воздуха понизится до +6...+13 градусов, а днем - поднимется до +14...+17 градусов.