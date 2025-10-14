У Алека Болдуина опять неприятности - актер попал в аварию, врезавшись в дерево

По предварительным данным, во время ДТП актер был трезв. Вероятной причиной аварии могла стать плохая видимость — в момент происшествия шел дождь. Болдуин подчеркнул, что и он, и его брат чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи. После инцидента актер сообщил, что планирует вскоре уехать в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с семьей.