У Алека Болдуина опять неприятности - актер попал в аварию, врезавшись в дерево
13 октября Алек Болдуин вместе со своим братом Стивеном возвращался с кинофестиваля в Хэмптонсе и попал в ДТП.
Американский актер Алек Болдуин вместе со своим братом Стивеном 13 октября попал в автомобильную аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Инцидент произошел, когда братья возвращались с кинофестиваля в Хэмптонсе. По данным портала TMZ, их белый Range Rover врезался в дерево. На месте происшествия работала полиция, а Болдуин и его брат не получили серьезных травм и вскоре покинули место на другой машине.
Alec and Stephen Baldwin drove their Range Rover straight into a tree in the Hamptons. pic.twitter.com/d413p24AIN— Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 13, 2025
Позже сам актер рассказал о случившемся в своем Instagram. По его словам, за рулем находился он. Болдуин пояснил, что дорогу ему внезапно подрезал мусоровоз «размером с кита», и чтобы избежать столкновения, он резко свернул в сторону, врезавшись в большое дерево.
«Я разбил машину жены — и мне очень жаль», — признался актер, уточнив, что автомобиль принадлежал его супруге Хиларии Болдуин.
По предварительным данным, во время ДТП актер был трезв. Вероятной причиной аварии могла стать плохая видимость — в момент происшествия шел дождь. Болдуин подчеркнул, что и он, и его брат чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи. После инцидента актер сообщил, что планирует вскоре уехать в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с семьей.
Напомним, что ранее имя Алека Болдуина оказалось в центре внимания из-за трагического инцидента на съемках фильма "Rust" в 2021 году, когда от его выстрела из реквизитного оружия погибла оператор Галина Хатчинс. В декабре 2024 года уголовное дело против актера было окончательно закрыто.