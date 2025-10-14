Латвийцы выбрасывают по 144 кг еды в год - и даже не замечают

Хотя с 2024 года сортировка биоотходов обязательна, исследование показывает, что реально в контейнеры для органики попадает только 11,5% пищевых отходов, еще 19,4% — в компост, а более половины (51,7%) просто выбрасываются в общий мусор. Еще 17,4% — смываются в канализацию, что, по словам специалистов CleanR, приводит к засорению труб, сложностям при очистке воды и загрязнению окружающей среды.