Латвийцы выбрасывают по 144 кг еды в год - и даже не замечают
В прошлом году в Латвии было выброшено более 269 тысяч тонн продуктов питания — это в среднем 144 килограмма на человека, сообщает компания CleanR, ссылаясь на данные исследования проекта «LIFE IP — Отходы как ресурс в Латвии».
Еду чаще всего выбрасывают дома
Больше всего пищевых отходов — около 160 тысяч тонн или 85,8 кг на человека — образуется в обычных семьях. И эта цифра растет: с 2020 года латвийцы стали выбрасывать на 3 кг еды больше на каждого жителя.
Хотя с 2024 года сортировка биоотходов обязательна, исследование показывает, что реально в контейнеры для органики попадает только 11,5% пищевых отходов, еще 19,4% — в компост, а более половины (51,7%) просто выбрасываются в общий мусор. Еще 17,4% — смываются в канализацию, что, по словам специалистов CleanR, приводит к засорению труб, сложностям при очистке воды и загрязнению окружающей среды.
Что должен делать каждый
Глава компании CleanR Валерий Станкевич подчеркивает: «Каждый отсортированный килограмм отходов означает меньше загрязнения и больше пользы — ведь пищевые отходы можно превращать в ценное сырье».
Чтобы уменьшить количество выбрасываемой еды, специалисты советуют:
- заранее планировать меню и покупки;
- проверять сроки годности;
- хранить продукты в закрытых пластиковых или стеклянных контейнерах;
- активнее использовать морозильник;
- съедать то, что уже лежит в холодильнике, прежде чем покупать новое;
- правильно хранить овощи и фрукты.