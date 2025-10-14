Латвийцы выбрасывают по 144 кг еды в год - и даже не замечают
В прошлом году в Латвии было выброшено более 269 тысяч тонн продуктов питания — это в среднем 144 килограмма на человека, сообщает компания CleanR, ссылаясь на данные исследования проекта «LIFE IP — Отходы как ресурс в Латвии».

Еду чаще всего выбрасывают дома

Больше всего пищевых отходов — около 160 тысяч тонн или 85,8 кг на человека — образуется в обычных семьях. И эта цифра растет: с 2020 года латвийцы стали выбрасывать на 3 кг еды больше на каждого жителя.

Хотя с 2024 года сортировка биоотходов обязательна, исследование показывает, что реально в контейнеры для органики попадает только 11,5% пищевых отходов, еще 19,4% — в компост, а более половины (51,7%) просто выбрасываются в общий мусор. Еще 17,4% — смываются в канализацию, что, по словам специалистов CleanR, приводит к засорению труб, сложностям при очистке воды и загрязнению окружающей среды.

Что должен делать каждый

Глава компании CleanR Валерий Станкевич подчеркивает: «Каждый отсортированный килограмм отходов означает меньше загрязнения и больше пользы — ведь пищевые отходы можно превращать в ценное сырье».

Чтобы уменьшить количество выбрасываемой еды, специалисты советуют:

  • заранее планировать меню и покупки;
  • проверять сроки годности;
  • хранить продукты в закрытых пластиковых или стеклянных контейнерах;
  • активнее использовать морозильник;
  • съедать то, что уже лежит в холодильнике, прежде чем покупать новое;
  • правильно хранить овощи и фрукты.

